María José Campanario se derrumba en su estreno en ‘El Desafío’: «¡Qué rabia!»

La sexta edición de El Desafío se ha estrenado este viernes día nueve de enero con María José Campanario como uno de los grandes atractivos del programa. La mujer de Jesulín de Ubrique vuelve a la televisión después de mucho tiempo alejada de los focos, pero esta vez lo hace a lo grande y sabiendo que será mirada con lupa en cada uno de sus movimientos. Para su primera prueba se ha tenido que enfrentar a una torre de sillas que ha tenido que ir armando poco a poco, además con fuego incluido. Al finalizar, como no podía ser de otra manera, su marido ha querido aparecer para darle su apoyo y cariño, ya que es el que la convenció para participar después de hacerlo él en la segunda edición.

La que fuera enfermera se ha atrevido a darlo todo pese a su fibromialgia, enfermedad que la limita en muchos momentos debido a los dolores musculares, la fatiga y los problemas en todo el cuerpo que le provoca. Aun así, en su estreno se ha mostrado firme en su voluntad de ir a ganar el concurso, dejando claro que va a por todas y no es un simple entretenimiento para ella. La primera prueba era más que un reto para ella, ya que su marido consiguió superarla, pese a lo mucho que le costó hacerlo.

Se trataba de realizar una torre de sillas apilando unas encima de las otras, con la dificultad de que una de ellas estaba en llamas. Para añadir más tensión, ella debía ir escalándola hasta lo más alto. Para cualquiera sería un enorme reto, pero para una persona con miedo a las alturas se trata de algo que no olvidará en la vida, como es su caso.

Para añadir más complicación, tenía que utilizar ropa ignífuga y un gel para evitar el fuego, que no la salvó de quemarse las manos durante los ensayos. Además, el asma que sufre le hacía que el humo tragado le haya provocado muchas dificultades, por lo que parecía casi imposible que lo consiguiese.

Pese a los nervios, María José Campanario ha llegado a tocar con los dedos el conseguir la prueba, tanto que se ha quedado a sólo una silla de lograrlo, pero la torre se ha vencido cuando todo parecía ir bien. Como es lógico, se ha lamentado de lo sucedido, puesto que pensaba que lo tenía ya. «Qué rabia» (…) «No, tío, la pu** ropa se ha enganchado», así culpaba a la ropa especial que llevaba de los problemas.

Jesulín de Ubrique, el mejor apoyo de María José Campanario en ‘El Desafío’

«Se me ha enganchado el mono y las sillas se han ido para atrás», explicaba ya más tranquila y pudiendo utilizar su inhalador para el asma. Hasta ese momento se ha mantenido muy entera, pero cuando Roberto Leal ha pedido a Jesulín de Ubrique que entrase en el plató es cuando se ha rendido por completo y se ha roto.

El ex torero sabe mejor que nadie lo duro que es El Desafío, por eso ha querido consolar a su mujer. «Lo tenía, iba superbién. Qué rabia», repetía. El ex concursante aplaudía la valentía de su mujer y avisaba a todos: «Lo importante es que esta mujer no tiene límites».