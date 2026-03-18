Agenda de la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid 2026 hoy, 18 marzo: diseñadores, horario y qué desfiles hay

La Mercedes-Benz Fashion Week Madrid 2026 comenzó ayer martes con el desfile de estudiantes y otros actos que dieron el pistoletazo de salida a una semana de la moda en la capital. Un año más las firmas más influyentes y también, las más emergentes, se dan cita para varios días de desfiles en lugares como IFEMA Madrid, así que si no deseas perderte nada de lo que sucederá en el día de hoy, toma nota porque te ofrecemos toda la agenda de desfiles y horarios para el 18 de marzo.

Recuerda que la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid 2026 se celebra hasta este próximo domingo 22 de marzo y en esta edición, reúne sobre la pasarela a más de 40 diseñadores, de modo que son muchos los desfiles que vamos a poder ver estos días en IFEMA Madrid y otros puntos de la capital como la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles. Para el día de hoy miércoles, se esperan con ganas desfiles de firmas tan consolidadas como Pedro del Hierro o Teresa Helbig, pero no son las únicas. En total, podremos disfrutar de seis desfiles de los que ahora os ofrecemos todos los detalles.

Diseñadores que desfilan hoy en la MBFW

El segundo día de esta Mercedes Benz Fashion Week de Madrid se concentrará sobre todo en la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles, que es un espacio habitual en esta semana de la moda en la capital y que siempre funciona bien para ver de cerca las nuevas colecciones. De este modo, la jornada arranca a primera hora con SEV, la firma bilbaína que supone la evolución de Sophie et Voilà y que apuesta por una estética depurada, sobria y pensada para el día a día. Su propuesta traslada el lenguaje del bridal hacia un universo más urbano, manteniendo el cuidado por los materiales y la producción local. La colección, además, introduce una paleta más amplia, alejándose del blanco y negro para explorar nuevos matices sin perder su identidad.

A continuación será el turno de Juan Vidal, uno de los nombres más consolidados del calendario nacional. Su nueva colección parte de un viaje a Estambul y construye un relato en torno a la unión de culturas, con la granada como símbolo central. Esa mezcla entre sensualidad y espiritualidad se traduce en prendas que buscan equilibrio entre lo conceptual y lo wearable.

Seguido a este desfile, llegará el momento de Pedro del Hierro que presentará su colección «Jardín de Invierno», una propuesta que gira en torno a la idea de la elegancia invisible y que invita a mirar más allá de lo evidente, con una visión contemporánea tanto en su línea masculina como femenina. La firma sigue apostando por un armario sofisticado pero funcional, con especial atención a los tejidos y a la construcción de las prendas.

Por la tarde, Isabel Sanchis tomará el relevo con una colección que continúa profundizando en el volumen, la silueta y el trabajo artesanal, incorporando además nuevas combinaciones de tejidos y detalles más innovadores. La diseñadora valenciana mantiene así su apuesta por piezas que se acercan más a la alta costura que al prêt-à-porter.

Después llegará Claro Couture con «GÉNESIS», una colección que plantea un recorrido desde lo orgánico hasta lo escultórico, manteniendo su esencia de alta costura y una estética muy cuidada. La propuesta pone el foco en la emoción, en el trabajo manual y en una mujer que busca piezas con personalidad propia.

El cierre del día correrá a cargo de Teresa Helbig, que presentará una colección inspirada en «Los cisnes salvajes», combinando delicadeza, artesanía y una narrativa muy marcada, en uno de los desfiles más esperados de la jornada. La diseñadora, además, atraviesa un momento especialmente relevante tras el reconocimiento a toda su trayectoria, lo que añade aún más interés a su propuesta.

En conjunto, la jornada de hoy que es la segunda de la MBFWM refleja bien el equilibrio que busca esta edición de la Fashion Week madrileña, con firmas consolidadas, nuevas miradas y propuestas que van desde lo más comercial hasta lo más experimental.

Horario de los desfiles hoy

En cuanto a los horarios, el calendario para este miércoles 18 de marzo se organiza en función de los espacios donde se celebran los desfiles, con la mayor parte de la jornada concentrada en el Palacio de Cibeles y un cierre especial en otro escenario de la capital. En concreto, en la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles, los desfiles se desarrollan de forma consecutiva a lo largo del día. Estos son los horarios desde por la mañana y hasta la tarde:

10:00 – SEV

11:30 – Juan Vidal

13:30 – Pedro del Hierro

16:00 – Isabel Sanchis

17:30 – Claro Couture

Fuera de este espacio principal, la jornada no va a acabar en realidad, ya que se cerrará con un desfile en otra ubicación destacada. En concreto, a las 20:30 horas se va a celebrar el desfile de diseñadora Teresa Helbig en el Teatro Infanta Isabel.