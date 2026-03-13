Mercedes-Benz Fashion Week Madrid 2026: fechas, horarios, diseñadores, calendario y dónde comprar entradas

Del 17 al 22, Madrid acogerá una nueva edición de la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid 2026, la pasarela que cada temporada reúne a los nombres más reconocidos del diseño español junto a las nuevas generaciones que buscan hacerse un hueco. Conozcamos a continuación toda la información sobre desfiles, diseñadores y todo lo que podremos ver en esta edición.

Durante cinco días, la actividad se repartirá entre el centro de la capital y el recinto ferial de IFEMA, en una edición que presentará las colecciones Otoño/Invierno 2026-2027. La programación combinará alta costura, propuestas de autor y moda más experimental, reflejando la diversidad actual del sector. Más que una sucesión de desfiles, la cita funciona como termómetro de la industria, ya que no sólo se miden tendencias, sino que también se confirma qué nombres están marcando el rumbo del diseño español.

Cuándo empieza la Fashion Week de Madrid 2026: fechas

La edición Otoño/Invierno 2026-2027 se celebra del 17 al 22 de marzo. Son cinco jornadas oficiales de desfiles, aunque el calendario empieza a calentarse el martes 17. Ese día habrá desfile en el Espacio Jorge Juan (UDIT y Johanna Ortiz), una sesión de Fashion Film en la web oficial y el Flabelus Fashion Show en el Teatro Real a las 22:00. El grueso de la programación comienza el miércoles 18 en el Palacio de Cibeles.

Cuánto dura la Fashion Week 2026

En total la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid 2026 se desarrollará a lo largo de cinco días de desfiles más esa jornada previa de apertura que ya mencionamos. Miércoles y jueves destacan por su parte porque son los días en los que se celebrarán desfiles en espacios históricos del centro, mientras que los viernes, sábado y domingo, todo se dará en el Pabellón 14.1 de IFEMA MADRID. Y por último, el domingo 22 de marzo se reserva íntegramente para EGO, la plataforma dedicada a diseñadores emergentes que este año cumple veinte años impulsando nuevas voces.

Qué diseñadores participan en la Mercedes-Benz Fashion Week de Madrid

La lista de diseñadores es amplia y además de distintas generaciones. Entre ellos, regresan nombres como Juan Vidal, Teresa Helbig, Pedro del Hierro, Isabel Sanchis, JCPajares, Acromatyx, Ernesto Naranjo o ManéMané.

También estarán Agatha Ruiz de la Prada, Hannibal Laguna, Ángel Schlesser, Yolancris, Custo, Simorra, Lola Casademunt o Maison Mesa.

Entre las incorporaciones destacan SEV (Sophie et Voilà) y Coosy x Miguel Palacio. Y el domingo 22, EGO reunirá a diez creadores jóvenes: Adrià Egea, Antonio Acuario, Bonet, Caducifolium, Eaftimos, Pat Equilux, Maikarfi, Maison Gracen, Mericusan y Pringa.

Calendario y programa de la Fashion Week 2026

El calendario de la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid 2026 ya está más que configurado y te lo dejamos a continuación al completo:

Martes 17-Espacio Jorge Juan

19:00 Udit Desfile renacer

22:00 Flabelus Fashion Show

Miércoles 18 – Palacio de Cibeles

10:00 SEV

11:30 Juan Vidal

13:30 Pedro del Hierro

16:00 Isabel Sanchis

17:30 Claro Couture

20:30 Teresa Helbig (Teatro Infanta Isabel)

Jueves 19 – Palacio de Fernán Núñez

10:30 ManéMané

12:00 Ernesto Naranjo

13:30 Mans

15:00 Ynesuelves

16:00 Baro Lucas

17:30 The Label Edition

19:00 JCPajares

20:30 Acromatyx

Viernes 20 – IFEMA MADRID

10:30 Coosy x Miguel Palacio

12:00 Simorra

13:30 Agatha Ruiz de la Prada

15:00 Hannibal Laguna

16:30 Erroz

18:00 Custo

19:00 Malne

20:30 Maison Mesa

Sábado 21 – IFEMA MADRID

11:00 Ángel Schlesser

12:30 Menchen Tomas

14:00 Fely Campo

16:00 Odette Álvarez

17:30 Yolancris

19:00 Lola Casademunt

Domingo 22 – EGO

10:30 Maikarfi / Maison Gracen

12:30 Mericusan / Pat Equilux

15:00 Eaftimos / Adrià Egea

17:00 Pringa / Bonet

19:00 Caducifolium / Antonio Acuario

Dónde se celebra y cómo ir

Este año los desfiles se reparten entre tres sedes: Palacio de Cibeles, Palacio de Fernán Núñez y el Pabellón 14.1 de IFEMA MADRID.

Cómo ir en transporte público

La forma más directa para IFEMA es la Línea 8 de Metro (Feria de Madrid). Conecta con el aeropuerto y con Nuevos Ministerios.

Conecta con el aeropuerto y con Nuevos Ministerios. También llegan las líneas 73, 112 y 122 de autobús, además de la interurbana 828.

En taxi, hay paradas habilitadas en las puertas Sur, Norte y Este del recinto.

Dirección y dónde aparcar

IFEMA está conectado por M11, M40 y A2.

El recinto dispone de parking propio en las entradas Sur, Norte y Este.

Quién es la directora de la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid

Desde enero de 2025, la dirección creativa de la pasarela está en manos de Valentina Suárez-Zuloaga, una figura que lleva años trabajando en la proyección de la moda española dentro y fuera del país. Su nombramiento supuso algo más que un relevo interno: fue interpretado como un giro hacia una etapa más estratégica y conectada con el mercado internacional.

Cofundadora y CEO de Es Fascinante, plataforma centrada en visibilizar el diseño español desde una óptica contemporánea y sostenible, Suárez-Zuloaga ha desarrollado una red sólida de contactos con diseñadores, marcas y compradores. Su perfil combina sensibilidad creativa con conocimiento empresarial, algo especialmente relevante en un evento que no sólo es escaparate, sino también motor económico del sector. Su llegada refuerza la apuesta por el talento emergente, la artesanía como valor diferencial y la sostenibilidad como eje transversal. Bajo su dirección, la Fashion Week madrileña busca consolidar su papel como punto de encuentro entre creatividad, industria y proyección internacional.