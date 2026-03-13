Muere un soldado francés en una base de Irak: es el primer militar europeo fallecido en la guerra contra Irán

El presidente francés, Emmanuel Macron, ha anunciado la muerte de un militar francés en un ataque en una base francesa en Erbil, en el norte de Irak, donde el Ejército galo participa en la lucha contra el terrorismo desde 2015. Se trata del primer soldado europeo fallecido desde que comenzó la ofensiva de EEUU e Israel contra Irán.

Según ha informado el presidente, el militar que ha muerto es el suboficial mayor Arnaud Frion, del 7º Batallón de Cazadores Alpinos de Varces. Pero ésta no es la única víctima; en el ataque también han resultado heridos varios de sus compañeros.

«Este ataque contra nuestras fuerzas que participan en la lucha contra Dáesh desde 2015 es inaceptable. Su presencia en Irak se enmarca estrictamente en la lucha contra el terrorismo. La guerra en Irán no justifica tales ataques», ha declarado Macron en un mensaje difundido en redes sociales.

L’adjudant-chef Arnaud Frion du 7ème bataillon de chasseurs alpins de Varces est mort pour la France lors d’une attaque dans la région d’Erbil en Irak. À sa famille, à ses frères d’armes, je veux dire toute l’affection et la solidarité de la Nation. Plusieurs de nos militaires… — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) March 13, 2026

Los soldados franceses están en una base militar donde forman a fuerzas kurdas de Irak en la lucha contra el terrorismo. En la misma, se encuentran efectivos de otras nacionalidades, como soldados italianos.

En las proximidades de esa base, situada entre Erbil y Mosul, hay milicias chiitas favorables a la dictadura de Irán.

Además, las milicias proiraníes de Irak han reivindicado el ataque contra un avión cisterna estadounidense en el oeste del país. Lo han hecho horas después de que Estados Unidos anunciara «la pérdida» de una aeronave de este tipo tras «estrellarse en el oeste de Irak».

«Los muyahidines de la Resistencia Islámica en Irak han derribado un avión KC-135 perteneciente a la ocupación estadounidense en el oeste de Irak utilizando armamento adecuado», han afirmado en un comunicado en el que han ensalzado sus acciones «en defensa de la soberanía» de su «país y espacio aéreo, violado por la aviación de las fuerzas de ocupación».

Poco después, han difundido un segundo documento en el que declaran haber «atacado, con armamento apropiado, un segundo avión KC-135 perteneciente a la ocupación estadounidense», en la misma zona.

La información divulgada por estas milicias proiraníes, de tratarse como parece de los mismos aviones, contradice la versión estadounidense, que ha mantenido que el incidente no se «debió a fuego hostil ni a fuego amigo».