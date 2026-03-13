¿Por qué no hay tráiler de ‘Torrente presidente’? Santiago Segura lo explica

El día del estreno de Torrente presidente ya ha llegado y Santiago Segura sigue jugando al despiste con los espectadores, que todavía no han podido ver ni una sola imagen de la película. Al contrario que cualquier otro estreno, en los que Segura se vuelca por completo en la promoción, en esta ocasión ha decidido guardarse todo en secreto hasta el día en el que la película llega a los cines. Se trata de una estrategia completamente alocada y que no se ha hecho nunca (al menos de forma voluntaria), puesto que las productoras se dejan la piel en que los actores recorran los medios de comunicación hablando de este estreno. Por no haber, no hay ni tráiler, algo que está despistando a muchos fans de la saga, pero eso tiene una explicación.

Hasta el momento el secretismo está siendo enorme, tanto que el cartel de la película es un fondo negro con unas letras blancas en las que se puede leer el título de la película y nada más. Tampoco ha habido grandes anuncios en televisión y lo único que se ha podido escuchar es la canción de Taburete, que servirá de tema principal de la banda sonora de la película. Ante las dudas, el propio Segura pasó por el plató de Pasapalabra (donde es invitado estos días) para aclarar el motivo de guardar el secreto. Hasta el momento sólo se han filtrado algunas imágenes de la grabación, que comenzaron a circular por las redes sociales.

«No quiero decir nada de la película. Los primeros que ven las películas suelen ser los críticos, la prensa especializada o los famosetes que van a dejarse ver en la alfombra roja», así ha explicado el motivo de este secretismo.

«Y yo quiero que los primeros que vean la película sea el público, que sea una sorpresa. No hay tráiler… es impresionante porque esto no se ha hecho nunca», así ha reconocido que lo que está haciendo es todo lo contrario a lo que haría cualquier experto en márketing.

Por no haber, no hay ni cartel de la película, «solo un cartel negro, pero os avanzo que va a ser un festival para los fans». Rizando el rizo, Segura ha explicado que sí que habrá estreno con famosos, pero será más tarde: «Se estrena en cines el 13 de marzo, pero para famosos será el lunes siguiente, el 16; soy así de chulo. Es que hay que hacer cosas nuevas».

También ha contado a Roberto Leal que lleva cinco años «dándole vueltas al guion», aunque no ha sido hasta terminar con la saga Padre no hay más que uno cuando ha cumplido con los deseos de sus hijas, que le querían ver de nuevo caracterizado de José Luis Torrente. «Mi miedo es que se olvidara, pero creo que es un proyecto con cierta vigencia», por eso está esperanzado en que las tramas recordarán mucho al mundo de la política actual.

Lo cierto es que la prensa está citada el próximo lunes, cuando se realizará un postestreno (esta vez será después de su estreno), en el que actores y famosos posarán por el photocall, además de dar entrevistas con los medios de comunicación. Una estrategia completamente inversa a lo habitual, pero que parece que funcionará y hará que Torrente presidente triunfe en cines.