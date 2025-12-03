Santiago Segura confirma la fecha de estreno de ‘Torrente, Presidente’

Poco a poco y con el paso del tiempo, Santiago Segura no solamente se ha convertido en uno de los actores más reconocidos de nuestro país, sino también es considerado como un director excepcional. Entre los numerosos proyectos que ha dirigido, se encuentran todas y cada una de las películas de Torrente que, además, él mismo ha protagonizado. Después de que salieran a la luz cinco de ellas, Santiago Segura se animó a hacer todo lo que estaba en su mano para hacer realidad un nuevo largometraje. Finalmente, logró hacer realidad esa sexta película que llevará por título Torrente, presidente. A lo largo de estos meses, han salido a la luz algunas cuestiones que se incluirán en esta película, pero no han trascendido muchos más detalles. Es más, la quinta película vio la luz en 2014, por lo que, como no podía ser de otra manera, la expectación es máxima.

Ahora bien, son muchos los que se están preguntando cuándo verá la luz la sexta película de la saga de Torrente, dirigida y protagonizada por Santiago Segura. Lo cierto es que su estreno está más cerca de lo que algunos pueden llegar a imaginar. Y es que este largometraje ya se encuentra en fase de posproducción, por lo que, si todo sale como está previsto, Torrente, presidente se estrenará en cines el 13 de marzo de 2026. A pesar de que no se han dado muchos más detalles sobre en qué consistirá este filme, más allá de lo evidente por el nombre escogido, sí que se han compartido algunos datos. Entre ellos, el tiempo de duración de la película. Un misterio que, por fortuna para muchos, ya habría quedado resuelto.

Tal y como el propio director de Torrente ha confesado, la sexta de las entregas de esta saga tendrá una duración de 80 minutos. «En películas con duración normal, de unos 90-95 minutos, la gente tiene que sacar el móvil. Me parece tan triste, macho», comentó. De esta forma, desveló que, con esta decisión, su intención era conseguir que los que acudieran al cine se adentraran de lleno en la trama y no se les hiciera pesada, ni mucho menos.

Pero no todo queda ahí, puesto que, hace unos cuantos meses, Santiago Segura se pronunció respecto a cómo había tenido que tirar de ingenio para que lo que se reflejara en Torrente, presidente superase la realidad. Algo que no ha sido, ni mucho menos, fácil: «En la última ya yo me fui para adelante en el tiempo, yo ya hacía que Cataluña no estaba en España, que habíamos vuelto a la peseta», comentó en una entrevista con El Debate.

Por si fuera poco, fue mucho más allá: «Siempre dicen que la realidad supera a la ficción y es verdad, siempre te quedas corto». Lejos de que todo quede ahí, Santiago Segura quiso añadir algo más: «En este país es muy difícil hacer política ficción o sátira social porque la sociedad te supera». Y añade: «Aun así estoy dándole vueltas, llevo cuatro años pensando en esta película, yo creo que al final tendré que buscar una forma de hacerla para que sea divertida».