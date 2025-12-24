Adiós a un personaje muy querido de ‘La Promesa’: se confirma su trágica muerte

La Promesa tenía un regalo de Navidad nada habitual para sus espectadores, ya que en el capítulo del martes 23 de diciembre se produjo una muerte que ha dejado en shock a todos. Se trata de final de temporada, puesto que era el final de la cuarta tanda de episodios, un gesto que hace que la expectación esté por las nubes para ver el doble capítulo que tienen preparado para la tarde de Nochebuena. Se trata de, con permiso de la de Jana, de una muerte que ha dejado a todos completamente rotos, especialmente a Curro, una imagen que hace pensar en muchas nuevas historias que comenzarán desde este mismo miércoles.

En Happy FM ya avisamos hace días de que la serie histórica estaba preparando un bombazo enorme, pero que no sería nada agradable. Como hemos ido contando, la boda de Lorenzo y Ángela estaba provocando problemas de salud a la joven, ya que se casaba contra su voluntad. Curro, por otro lado, trabajaba con Manuel para intentar evitar este enlace, tratando de conseguir que Alonso vendiese o cediese el 25 % de La Promesa al capitán de La Mata, un gesto que haría que todo se paralizase.

Este martes era clave, porque el palacio se ha ido llenando de invitados para la boda, aunque la duda de si la novia aparecería siempre estaba presente. Ángela se estaba preparando para su ‘gran día’, aunque en realidad era el más triste de su vida, por lo que le pedían que se diese prisa en terminar de arreglarse para ir a la iglesia.

Sin que nada hiciese pensar en nada raro, Ángela se encerró en su habitación y pidió unos minutos para estar sola, pareciendo que necesitaba pensar unos últimos minutos. Lejos de eso, lo que hizo fue dirigirse a un medicamento que tenía ya preparado en la mesa, haciendo pensar en los peores pronósticos.

Acto seguido, una misteriosa carta escrita por la futura novia llegaba a manos de Curro. En ella, Ángela le dejaba claro que él era su verdadero amor y que no estaba dispuesta a pasar por el altar con Lorenzo, al que no quería. «Ahora, que todo está a punto de acabar, quiero pasar estas últimas horas pensando en ti. Recordarte, eso me gusta. Tu recuerdo siempre me consuela, me hace sonreír», decía en sus líneas, algo que provocó que el joven acudiese corriendo al saber que algo malo pasaba en la habitación.

Allí, tras tener que romper la cerradura, encuentra a su amada tirada en el suelo y yaciendo sin vida. El pobre Curro, aunque intenta reanimarla, no lo consigue, quedándose destrozado ante la tragedia que acaba de sacudir su vida.

Comienza la quinta temporada de ‘La Promesa’

La serie de mayor éxito de TVE no parará y este miércoles 24 de diciembre, día de Nochebuena, emitirá dos episodios a partir de las 18:30 h y hasta las 20:30 h, cuando dejarán su sitio a una edición reducida de El Telediario. En estos nuevos capítulos habrá un salto temporal en el que los espectadores podrán ver cómo es la vida de Curro y Leocadia sin Ángela.