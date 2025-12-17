‘La Promesa’ anuncia la muerte de un personaje muy querido y los fans reaccionan: «¿Qué es esto?»

No es ningún secreto que La Promesa, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Y siendo honestos, no es para menos. De hecho, cada vez son más las personas que no se pierden ni una sola entrega de esta historia tan sumamente sorprendente y espectacular. Por ese motivo, es una de las series más vistas de La 1 de Televisión Española, cuya cuarta temporada llegará a su fin el próximo miércoles 24 de diciembre. Como suele ser habitual en estos casos, RTVE ha lanzado un tráiler con la firme intención de contextualizar a sus seguidores sobre lo que podría llegar a suceder en ese último capítulo. Evidentemente, su reacción no han tardado en llegar, puesto que han descubierto que se va a producir una muerte inesperada de uno de sus protagonistas.

Algo que, ni de lejos, estaba en sus planes. Debemos tener en cuenta que, en los últimos episodios que hemos podido disfrutar en La 1 de Televisión Española, los espectadores han sido testigos de cómo la boda de Ángela y Lorenzo se ha convertido en una de las principales tramas. A pesar de todo, parece que esa celebración podría no llegar a realizarse, puesto que, en el vídeo en cuestión, se puede apreciar a la joven sin vida y vestida de novia. Pero no todo queda ahí, puesto que se puede leer el siguiente mensaje: «La Promesa se viste de luto». Por si fuera poco, en esta secuencia, vemos cómo Curro aparece en la habitación en la que se encuentra Ángela y, tras lo ocurrido, no puede evitar gritar de manera desconsolada, mientras sostiene el cuerpo de su amada entre sus brazos. ¡Un instante verdaderamente trágico, qué duda cabe!

En este adelanto en cuestión también podemos ver cómo Alonso, el Marqués de Luján, aparece diciendo una frase clave al Capitán de la Mata: «Ángela prefirió envenenarse a casarse contigo». Esto confirmaría lo que podría llegar a suceder en el último capítulo de la temporada, y es que Ángela habría preferido la muerte que acabar casada con Lorenzo.

O no, puesto que también podemos ver cómo se produce un enfrentamiento entre hermanos, en el que Curro aparece con una escopeta apuntando a Manuel. Una imagen que está acompañada con una voz en off que dice lo siguiente: «A veces toca sacrificar lo que más queremos». A pesar de ser un tráiler de 28 segundos, lo cierto es que es profundamente intenso. «¿Qué es esto?», han reaccionado en redes sociales.

Al ser conscientes del revuelo generado entre los fans de La Promesa, Jesús Montanero, uno de los responsables de autopromociones de RTVE, ha decidido romper su silencio, explicando que este vídeo que se ha compartido no es más que un error: «Desconozco por qué se ha lanzado con tanta antelación esta promo. Está centrada exclusivamente en el final de la cuarta temporada». Y añade: «Según calculo, si no hay ninguna alteración de programación, el 741 debería emitirse el miércoles 24». Por lo tanto, sería el 24 de diciembre al miércoles que se refiere el avance.