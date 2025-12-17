El almacenamiento hibridado y el control de tensión se consolidaron ayer como las principales oportunidades de negocio para el sector fotovoltaico en una jornada formativa organizada por UNEF en Madrid.

El encuentro reunió a responsables del Ministerio para la Transición Ecológica (MITECO), Red Eléctrica, analistas y empresas del sector para analizar en detalle los últimos cambios normativos que transformarán el modelo energético español.

La Unión Española Fotovoltaica (UNEF), que agrupa a más del 90% del sector fotovoltaico en España, celebró la jornada en el Hotel Vincci Soma de Madrid para profundizar en las oportunidades que abren el Procedimiento de Operación 7.4 y el Real Decreto 997/2025. Ambas normativas prometen revolucionar la participación de las plantas fotovoltaicas en la estabilidad del sistema eléctrico.

Rafael Benjumea, presidente de UNEF, destacó la relevancia del almacenamiento hibridado «especialmente en este contexto de vertidos y precios bajos». La hibridación permite instalar baterías en los terrenos de las plantas fotovoltaicas, optimizando infraestructura y evitando nuevas tramitaciones ambientales cuando el sistema se ubica dentro de la poligonal ya evaluada.

Agilización de la tramitación

El secretario de Estado de Energía, Joan Groizard, inauguró el encuentro subrayando que las renovables son ya «las nuevas tecnologías energéticas convencionales» y destacó que «nunca más las renovables van a estar por debajo del 50%» en el mix eléctrico. Groizard enfatizó las oportunidades que el nuevo procedimiento de operación 7.4 y el RD 997/2025 abren para el sector fotovoltaico español.

Fátima García Señán, subdirectora general de Almacenamiento y Flexibilidad del MITECO, explicó que el RD 997/2025 facilita la hibridación al agilizar la tramitación y la definición de potencia instalada. También destacó que la normativa permite la hibridación de tecnologías adscritas al RECORE.

Eva María Blanco, subdirectora general de Evaluación Ambiental, profundizó en los aspectos medioambientales: «El almacenamiento, bien hecho, es perfectamente viable y compatible con el medioambiente, y necesario para el sistema». Blanco recordó que aunque el impacto del almacenamiento hibridado sea pequeño, no debe obviarse en los estudios de impacto ambiental.

Nuevas herramientas de análisis

Manuel Larrasa, director general de Energía de Andalucía, anunció que «la agilización de la tramitación del almacenamiento hibridado en Andalucía será efectiva a partir de febrero», haciendo referencia a una normativa propia andaluza de próxima implementación. Esta medida regional complementará el marco nacional y facilitará el despliegue en la comunidad con mayor potencia fotovoltaica instalada.

Rafael Aranda Gallego, subdirector general de Infraestructuras e Integración del Sistema Energético, explicó la nueva sección de preguntas frecuentes del MITECO dedicada al concepto de potencia instalada. Con ejemplos concretos, Aranda aclaró que «la potencia instalada de un módulo de generación de electricidad será la potencia activa máxima que puede alcanzar dicho módulo».

UNEF presentó durante la jornada la herramienta UNEF BESS Index, que permite analizar datos históricos para calcular índices de ingresos del almacenamiento hibridado. Borja Dalmau, director de Almacenamiento de UNEF, explicó que esta herramienta «permitirá a nuestros asociados analizar los ingresos de activos fotovoltaicos con almacenamiento».

Ingresos por control de tensión

David Alvira, jefe del Centro de Control Eléctrico en Red Eléctrica, destacó que el nuevo PO 7.4 «es una normativa esencial para seguir avanzando en la transición ecológica. La fotovoltaica juega un rol clave para prestar el servicio, que es a su vez una gran oportunidad para el sector». El ingeniero de Redeia Pablo Martínez Fresneda analizó los errores más frecuentes en la habilitación del PO 7.4 y cómo solventarlos.

Xabier Barón, responsable de Operaciones de SIG COOP, animó a las plantas a analizar su capacidad: «Participar con seguridad en el PO 7.4 es una necesidad inevitable, especialmente para instalaciones veteranas». Iñigo Díaz Álvarez, head of Asset Management en Ignis Energía, destacó que es clave «para un sistema eléctrico más eficiente, seguro y económico».

Comparativa internacional

Aurora Energy, Modo Energy y Optimize Energy cerraron el encuentro analizando los ingresos extra esperados por participar en el servicio de control de tensión.

Por su parte, Pablo Martínez Serrano, Iberia industry lead en Modo Energy, comentó que «en cuanto ves cómo lo están haciendo otros países, es muy sencillo hacer comparativa y predecir qué podemos esperar del mercado de control de tensión». Alex Alonso, Senior Associate de Aurora Energy Research, subrayó que el nuevo PO 7.4 «mejora drásticamente la coste-efectividad del control de tensión».