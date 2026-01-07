No suele ocupar las portadas de los medios internacionales, pero lo cierto es que Etiopía protagonizó una de las noticias medioambientales más destacadas y esperanzadoras del pasado año. Y es que el país africano anunció que había conseguido, en apenas 24 horas, plantar 714,7 millones de árboles, la mayor cantidad registrada hasta la fecha en cualquier lugar del mundo.

Este hito se alcanzó el 31 de julio de 2025, durante una histórica jornada de movilización en la que participaron más de 29 millones de personas con el objetivo de plantar 700 millones de plántulas en un solo día. El resultado final desbordó todas las previsiones, demostrando así el compromiso del pueblo etíope con la protección y la restauración de su patrimonio natural.

«Hoy se ha vuelto a demostrar que los etíopes pueden obrar milagros cuando se unen. Bajo el lema Revitalizar mediante la plantación, el plan que nos propusimos de plantar 700 millones de árboles en un solo día ha superado las expectativas», destacó en redes sociales el primer ministro de Etiopía, Abiy Ahmed, tras hacerse público que la jornada del 31 de julio se había saldado con cerca de 715 millones de árboles nuevos.

Legado Verde

La plantación récord forma parte, a su vez, de la Iniciativa Legado Verde —traducción de su nombre oficial, Green Legacy Initiative— lanzada en 2019 con el propósito de recuperar la cobertura forestal de un país fuertemente amenazado por los impactos del cambio climático, tales como sequías recurrentes, degradación acelerada de los suelos, pérdida de productividad agrícola y crisis alimentarias cada vez más frecuentes.

Durante décadas, la expansión agrícola y el uso intensivo de la leña redujeron drásticamente la extensión de los bosques etíopes. A comienzos del siglo XX, distintos cálculos estiman que más del 35% de su territorio nacional estaba cubierto por masas forestales. En 2020, ese porcentaje había caído hasta situarse en torno al 15%.

Legado Verde está consiguiendo revertir esta preocupante tendencia. Los informes oficiales del Gobierno etíope señalan que la cobertura forestal ha pasado del 17,2% en 2019 al 23,6% en 2023. A ello contribuyó sin duda la jornada del 29 de julio de 2019, cuando se plantaron más de 353 millones de árboles en tan sólo 12 horas. Entonces también fue una marca récord, que sólo ha sido superada, precisamente, por los 714,7 millones de 2025.

Tendencia positiva

Cuando vuelvan a ser actualizados los datos oficiales de cobertura forestal, todo apunta a que se confirmará de nuevo esta tendencia positiva, dada la magnitud de las campañas de reforestación en marcha. Sólo en 2024, Etiopía plantó 7.500 millones de árboles durante la temporada de lluvias.

Para el pasado año, también se fijó este mismo objetivo de 7.500 millones de nuevos árboles, pero todavía no hay datos que corroboren que se haya llegado a esta cifra, si bien es cierto que los cerca de 715 millones de árboles plantados en un solo día invitan al optimismo.

El país mantiene su objetivo estratégico de alcanzar, en este 2026, los 54.000 millones de plántulas introducidas en el terreno desde el comienzo de la iniciativa en 2019, una marca que situaría a Legado Verde entre los mayores esfuerzos de restauración ecológica a escala nacional jamás emprendidos.

Especies autóctonas

Uno de los elementos clave del programa es su enfoque técnico. No se trata de plantar árboles sin criterio, sino de hacerlo bien, ya que no todos los árboles que se plantan consiguen salir adelante. Por eso, el programa apuesta por especies autóctonas y zonas ecológicamente adecuadas, dos principios básicos de cualquier restauración efectiva.

Entre las especies más utilizadas figuran la Olea africana, la Cordia africana o la Hagenia abyssinica, adaptadas a los ecosistemas locales. Además, se están plantando numerosos árboles frutales, con el objetivo de mejorar la seguridad alimentaria y diversificar los ingresos rurales y la actividad económica.

De hecho, el programa ha generado ya, según el gobierno etíope, más de 767.000 empleos verdes, especialmente entre jóvenes y mujeres. Por otro lado, el número de viveros en el país ha pasado de unos 40.000 en 2019 a más de 120.000 en 2022, convirtiéndose en una industria pujante.

Colaboración con otros países

Etiopía aspira a extender este impulso reforestador más allá de sus fronteras a través de la llamada Hermandad Verde, una iniciativa de cooperación regional que promueve la colaboración con otros países africanos mediante el intercambio de conocimientos técnicos, el suministro de plantones y la participación conjunta en campañas de restauración ecológica.

También hay una estrecha conexión con otro de los proyectos ambientales más emblemáticos del continente: la Gran Muralla Verde de África que impulsa la Unión Africana.

La iniciativa busca crear un corredor de restauración paisajística de más de 8.000 kilómetros a lo largo del Sahel y el Cuerno de África, con el objetivo de frenar el avance de la desertificación y reforzar las economías rurales.

Gran Muralla Verde

Según estimaciones de organismos internacionales, la Gran Muralla Verde de África ya ha impulsado actuaciones de restauración en alrededor de 20 millones de hectáreas, una superficie comparable a cerca del 40% del territorio español.

Estos avances han contribuido a la creación de, al menos, 300.000 puestos de trabajo y a la generación de ingresos locales vinculados a actividades agroforestales y de restauración ambiental, especialmente en comunidades rurales vulnerables.