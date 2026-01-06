Recorrer el mundo entero en tan sólo una noche para dejar regalos a todos los niños debe ser agotador, por mucho que se trate de los Reyes Magos, que cuentan de la inestimable ayuda de los pajes y, sobre todo, de sus extraordinarios poderes. Para ayudarles en tan ardua tarea, conviene dejarles algo de comida y bebida, incluyendo, a ser posible, un pedazo de roscón.

Este típico dulce navideño se sirve de múltiples maneras: su receta más tradicional se basa únicamente en la calidad de su masa horneada, aromatizada con agua de azahar y decorada con almendras y fruta escarchada. Pero en los últimos años, han ganado una gran popularidad sus variantes rellenas con nata, crema o trufa.

El roscón también suele llevar en su interior un haba seca y una figurita pequeña. Como señala la costumbre, quien encuentra el haba debe pagar el roscón, mientras que la persona que halla la figura es coronado rey o reina de la reunión familiar. Este pequeño juego añade emoción y risas a la sobremesa, y convierte cada corte del roscón en un momento de divertido suspense.

Ingredientes de calidad

Hasta tiempos muy recientes, sólo se comía roscón el día de Reyes, pero en los últimos años se ha extendido su consumo hasta ocupar todo el periodo navideño. Por esta razón conviene que elijamos roscones elaborados con ingredientes de buena calidad, dado que se trata de un alimento calórico y lleno de azúcar.

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ya alertó el pasado año de que no todos los roscones industriales son de fiar. De hecho, de los 15 roscones que analizó la citada entidad, 9 ofrecieron un resultado decepcionante.

«La calidad del relleno es determinante: algunos roscones sustituyen la nata (en su totalidad o parcialmente) por mezclas de grasas vegetales de palma, coco o nabina», lamenta la OCU, que también critica la excesiva presencia de aditivos en varios de los roscones testados.

Roscón ecológico

El roscón ecológico, elaborado con harina, huevos, azúcares y mantequilla procedentes de agricultura libre de pesticidas, aditivos artificiales y otras sustancias preocupantes, puede ser una alternativa muy valorable para quienes buscan un dulce más natural, menos procesado y de mejor sabor.

Sin embargo, debemos aclarar que los roscones ecológicos siguen siendo dulces y, como tales, conviene consumirlos con moderación. Pero al menos representan una alternativa más alineada con prácticas agrícolas sostenibles y más saludables. A continuación, ofrecemos una breve lista de roscones ecológicos disponibles en el mercado.

Materiales reciclables

La marca abulense de alimentos ecológicos Biogredos comercializa un roscón de Reyes disponible en formatos de 220 y 500 gramos. El envase está fabricado, además, con materiales reciclables, como son el cartón y el plástico PET.

Está elaborado con harinas de cultivo ecológico y sirope de agave como sustituto del azúcar refinado. «Su fermentación lenta con levadura madre potencia el sabor artesanal, mientras que los toques de naranja y fruta confitada aportan dulzura y frescura natural», detalla la marca.

Materias primas naturales

El obrador madrileño 3 letras PAN, ubicado en Madrid, recurre a materias primas naturales, entre ellas harina ecológica, mantequilla bio, huevos ecológicos y azúcar de caña bio en su roscón de Reyes artesanal, disponible en formatos de medio y un kilo.

También comercializa un kit con todo lo necesario para quienes quieran probar a preparar su propio roscón, así como una «manga de nata de verdad», que garantiza al consumidor que no está adquiriendo una falsa nata basada en mezclas de grasas vegetales, estabilizantes y aceites hidrogenados, tan habituales en muchos roscones industriales.

Experta en gastronomía

La cadena madrileña de supermercados ecológicos Supernormal ha colaborado con la experta en gastronomía Clara Villalón para diseñar un roscón de Reyes artesano, que se ofrece en modalidades con y sin nata. Cada pieza pesa unos 800 gramos y está preparada en su obrador con ingredientes de agricultura y ganadería ecológicas.

«Además, cada roscón esconde en su interior un regalo muy especial: un imán de barro de Puente del Arzobispo, una artesanía declarada Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, elaborado y pintado a mano para convertir cada unidad en una pieza verdaderamente especial», destacan desde la compañía.

Roscones veganos

Si buscas una opción libre de ingredientes de origen animal, existen roscones veganos y con ingredientes naturales, como el que ofrece la tienda ecológica online Alegría de la Huerta.

Como explican desde su web: «nuestro roscón de Reyes ecológico pesa 500 gramos y es apto para veganos, dado que no contiene ingredientes de origen animal. Esponjoso y con un sabor que te conquistará. Ideal para tomar con un vaso de leche, bebida vegetal, chocolate caliente… Tan rico recién horneado como unos días después, apenas notarás la diferencia».

Masa madre de cultivo propio

En Málaga, la panadería Ana La Fantástica elabora roscones en su obrador artesanal utilizando harina de masa madre de cultivo propio. No emplea conservantes ni mejorantes artificiales.

Su roscón ha sido reconocido por la Guía Repsol como uno de los mejores de España. Se puede disfrutar solo o relleno de nata, trufa, ganache de chocolate o mousse de pistacho y también está disponible en diferentes tamaños.