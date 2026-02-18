Las presas e infraestructuras hidráulicas de España atraviesan una crisis de mantenimiento que los regantes ya no pueden ignorar. La Federación Nacional de Comunidades de Regantes (Fenacore) ha exigido al Gobierno una inversión de 100 millones de euros anuales para frenar el deterioro de embalses, canales y redes de distribución.

La petición llega en un momento en que las fuertes lluvias de las últimas semanas han llenado los embalses un 10% en siete días, la mayor subida registrada desde 1988. La paradoja es evidente: mientras los embalses se llenan a velocidad récord, parte de esa agua se pierde.

Los regantes denuncian que el mal estado de presas e infraestructuras impide almacenar la totalidad de los recursos disponibles. En varios puntos del país, las compuertas se abren no por exceso de agua, sino por deficiencias estructurales que obligan a desembalsar por razones de seguridad.

Embalse con problemas

El caso más llamativo es el de la presa de la Vega del Jabalón, en Ciudad Real, señalado por las Comunidades de Regantes de Castilla-La Mancha. La Confederación Hidrográfica del Guadiana ha abierto sus compuertas como medida preventiva ante el aumento de aportaciones, aunque el embalse, con una capacidad de 34 hectómetros cúbicos, sólo contiene 18.

Estudios del CEDEX, el organismo encargado de evaluar la seguridad de infraestructuras hidráulicas en España, señalan que esta presa no cumple con las garantías del Real Decreto 264/2021.

La situación en la cuenca del Segura, la zona más árida del país, es igualmente preocupante. Los regantes de la zona denuncian un desperdicio significativo de agua porque los canales y embalses no tienen capacidad de regulación suficiente. El Cenajo, el mayor embalse de la cuenca, sólo alcanza el 25% de su capacidad, mientras desemboca agua que termina en el Mediterráneo sin ser aprovechada.

Infraestructuras a medio gas

El canal que abastece al embalse de La Pedrera opera a la mitad de su capacidad por el deterioro de una tubería. Otras infraestructuras críticas, como el Sifón de Orihuela y el túnel Talave-Cenajo, también funcionan por debajo de sus posibilidades, pendientes de reparaciones que llevan años sin ejecutarse. Para los regantes, esta acumulación de fallos no es casualidad, sino el resultado de años de infrainversión pública.

El respaldo a esta denuncia llega del propio Ejecutivo. El Ministerio de Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miterd) reconoció en un informe publicado el pasado mes de diciembre que los sensores que vigilan la seguridad de los embalses habían sido descuidados durante años. Los datos oficiales son contundentes: un tercio de las presas estatales necesita refuerzos estructurales urgentes y el 65% requiere renovar o sustituir sus sistemas de vigilancia.

Más embalses y más inversión

Fenacore no se limita a pedir dinero para el mantenimiento. La federación reclama también la construcción de 27 nuevos embalses, varios de los cuales figuran en planes de ciclos de planificación anteriores al actual y llevan décadas en el cajón. La organización argumenta que contar con más presas y de mayor capacidad es la única forma de garantizar el agua en años secos después de haber aprovechado los húmedos.

Para Fenacore, el desperdicio de agua por el mal estado de presas, canales y tuberías «perjudica directamente a los regantes, al sector agrícola y a los abastecimientos de poblaciones».

La federación advierte de que, mientras los embalses podrían estar almacenando reservas para los períodos de sequía, el agua se pierde innecesariamente, afectando a la eficiencia del riego y a la estabilidad económica de las explotaciones agrarias. La solución, insisten, pasa por invertir ya en el mantenimiento y la modernización de todas estas infraestructuras hidráulicas.

La Federación Nacional de Comunidades de Regantes de España (FENACORE) se define como una asociación sin ánimo de lucro e independiente políticamente, con más de medio siglo de existencia, que agrupa a las entidades (comunidades de regantes, sindicatos de riegos, etc.) dedicadas a la administración del agua para riego, tanto superficial como subterránea.

Trabajadores en pie de guerra

La situación de las presas e infraestructuras hidráulicas estatales no preocupa sólo a los regantes. Como informó OKDIARIO, los trabajadores de estas infraestructuras hidráulicas han reclamado una reunión urgente con la ministra Sara Aagesen para denunciar la falta de ingenieros, que obliga a subcontratar servicios externos, y la ausencia de los informes de seguridad correspondientes a 2025.

El sindicato CSIF alerta de que en la mayoría de presas no se pueden cubrir ni siquiera los turnos ordinarios establecidos en las normas de explotación, lo que hace inviable la gestión de situaciones de emergencia.

Si el Gobierno no adopta medidas inmediatas, los empleados públicos que garantizan la seguridad de los embalses amenazan con iniciar un calendario de movilizaciones en todas las infraestructuras hidráulicas del Estado.