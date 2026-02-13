Los trabajadores de las presas de nuestro país reclaman una reunión urgente con la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, para abordar la situación crítica que atraviesan las infraestructuras hidráulicas estatales y las condiciones laborales de los empleados públicos que garantizan la seguridad del agua en España. En concreto, destacan la falta de ingenieros que obliga a subcontratar servicios externos y la ausencia de los informes de seguridad realizados en 2025, por lo que estos trabajadores amenazan con movilizaciones a Aagesen.

De esta forma, los funcionarios advierten de la necesidad de refuerzos estructurales urgentes y de mantenimiento en las presas. Además, el Ministerio no ha ofrecido ninguna explicación sobre los informes de seguridad realizados en 2025. Así, desde el sindicato CSIF destacan que esta situación cobra relevancia especialmente en estos momentos ante la situación de los embalses como consecuencia de las borrascas que han afectado a la Península.

Por otro lado, el sindicato mayoritario de los funcionarios denuncia la carencia de personal laboral suficiente para situaciones de emergencia y para establecer turnos de 24 horas, así como ingenieros suficientes para el análisis de las presas, lo que obliga a subcontratar a empresas.

«Si no se adoptan medidas inmediatas, se iniciará un calendario de movilizaciones en todas las infraestructuras hidráulicas del Estado para defender la seguridad de las presas y la dignidad profesional de las/os empleados públicos que las sostienen», alertan desde CSIF.

Aagesen no repone las jubilaciones

La falta de personal se debe a que las jubilaciones no se reponen desde hace décadas, según las necesidades reales del servicio, por lo que las plantillas no dan más de sí y se recurre a subcontratación de servicios esenciales. «En la mayoría de presas no se pueden cubrir ni siquiera los turnos ordinarios establecidos en las normas de explotación, lo que hace inviable la gestión de situaciones extraordinarias o de emergencia», destacan.

Por todo ello, denuncian que los técnicos de instalaciones hidráulicas, los operadores y el personal de mantenimiento trabajan actualmente en condiciones de sobrecarga, estrés y responsabilidad inaceptables, sosteniendo con su esfuerzo diario un sistema hidráulico envejecido y sin los recursos humanos necesarios.

Las peticiones de los trabajadores de las presas para evitar futuras movilizaciones:

• La convocatoria inmediata de una reunión urgente con la ministra para abordar la situación de las infraestructuras hidráulicas y del personal que las gestiona.

• La aprobación urgente del complemento específico del agua para el personal laboral y funcionario que presta servicio en la gestión del agua.

• Una oferta extraordinaria de empleo público para reforzar las plantillas y cubrir las jubilaciones en las direcciones técnicas y las comisarías de aguas.

• La implantación obligatoria de dotaciones mínimas de personal en presas de categoría A, tanto para situaciones ordinarias como extraordinarias.

• La contratación obligatoria de ingenieros de caminos para la gestión técnica de presas y canales.

• La implantación efectiva de los planes de seguridad y emergencia en todas las presas estatales.