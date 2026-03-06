Feijóo: «Todos queremos parar la guerra y todos queremos la paz»

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha hecho un llamamiento este viernes a «la diplomacia» para acabar con la guerra de Irán. «Todos queremos parar la guerra y todos queremos la paz», ha dicho Feijóo durante un mitin en La Bañeza (León), y ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de usar el conflicto de Oriente Medio «para enfrentarse a todo el mundo» y, así, otro asidero al que agarrarse y esquivar el hundimiento del PSOE, en plena oleada de escándalos y casos de corrupción que afectan al jefe del Ejecutivo.

«Lo dije desde el primer día y lo mantengo: pido contención y una solución negociada para parar esta guerra», ha proclamado Feijóo este viernes en este mitin de la campaña electoral del PP para las autonómicas de Castilla y León.

Feijóo ha rechazado así la campaña emprendida por el sanchismo: desempolvar el «No a la guerra» que ya usaron contra Aznar por la guerra de Irak, con la diferencia de que ahora es el PSOE el que gobierna y el que, con esta estrategia, se ha enfrentado abiertamente con EEUU e Israel, y ha vuelto a distanciarse de las grandes potencias europeas.

«Sánchez es el único que usa la guerra para enfrentarse a todo el mundo», ha denunciado Feijóo este viernes desde La Bañeza. «No deja de buscar pelea con todos los aliados de España», ha subrayado el líder del PP.

Núñez Feijóo también ha censurado que el presidente del Gobierno se salte la obligación legal de someter al Congreso la decisión de enviar fuerzas militares españolas a zonas de guerra. «No respeta a los españoles» porque –ha destacado Feijóo– «el día después del ‘No a la guerra’ manda una fragata de guerra a la guerra sin aval del Congreso».

El líder de la oposición ha vuelto a exigir a Sánchez que someta el envío de la fragata a una votación en el Congreso. Considera que el presidente del Gobierno no lo hace porque es consciente de que evidenciaría que su Ejecutivo de coalición con Sumar está dinamitado, porque sus socios de gabinete y parlamentarios tumbarían el envío de esa fragata.

Feijóo ha insistido en que no es de recibo que, para evitar la pérdida de una votación de ese calado en el Congreso, la solución buscada por Sánchez sea ningunear al Parlamento.

«Señor Sánchez, usted no puede movilizar efectivos militares, no puede movilizar una fragata, no puede movilizar la marina española sin la autorización de las Cortes españolas; no puede hacerlo, no tiene capacidad, tiene que pedir autorización al Congreso de los Diputados», ha subrayado el presidente del PP.