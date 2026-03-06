El PP exige a Sánchez que cumpla la ley y lleve al Congreso el envío de la fragata a Chipre

El Partido Popular exige al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que lleve al Congreso de los Diputados el envío de una fragata a Chipre, anunciada ayer jueves por el Ejecutivo. El PP acusa a Sánchez de presumir del lema «No a la guerra» mientras practica el «No al Congreso» en una democracia parlamentaria.

Fuentes del PP recuerdan que desde 2006, los Gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero y de Mariano Rajoy han pedido hasta 26 autorizaciones al Congreso «en Pleno o Comisión», para que el Ejército español participara en operaciones de todo tipo en el exterior. La última, en 2018, cuando se pidió autorización para incrementar la dotación de efectivos en la misión de la Unión Europea en Mali.

«Desde entonces nunca una operación militar ha sido sometida a la consideración de la Cámara porque Pedro Sánchez entiende que el Ejército es suyo, no de todos los españoles», trasladan desde el Partido Popular.

La petición del PP se basa en la Ley de Defensa Nacional y reside en que Sánchez informe a los españoles de inmediato con una comparecencia en el Congreso de los Diputados, y que lleve a la Cámara «de inmediato» la autorización para poder enviar la fragata Cristóbal Colón a Chipre, tras ser atacada la base británica que hay en este territorio. «Así podremos saber en sede parlamentaria lo que opinan de las maniobras de Sánchez los que apoyan a Sánchez», exclaman las fuentes populares.

En este sentido, recuerdan que el buque de guerra «más avanzado de la Armada» que se ha enviado a «zona de conflicto» y sus soldados se van a exponer a ser atacados en un área donde ya hay nuevas operaciones militares activas.

Desde el PP, además, advierten de que Pedro Sánchez «no puede poner en peligro la vida» de los militares españoles sin la autorización del Congreso y recuerdan que esta misión no cuenta con el respaldo de «varios de los partidos que, con su apoyo parlamentario mantienen encendido el respirador al presidente del Gobierno».

La fragata a Chipre

El Ministerio de Defensa anunció el jueves que España enviará la fragata Cristóbal Colón a Chipre en compañía del portaaviones francés Charles de Gaulle y de otros navíos de la Armada griega en el marco del conflicto contra Irán. Esta iniciativa se produce horas después de que la Casa Blanca anunciara que España colabora militarmente con el Ejército de EEUU y contrasta con las declaraciones pacifistas del jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, que este mismo miércoles recuperó el lema de «No a la guerra», consigna que los socialistas acuñaron contra el ex presidente del Gobierno, José María Aznar, durante la guerra de Irak en 2003.

También saldrá brevemente a la mar el buque de aprovisionamiento Cantabria para suministrar combustible y prestar apoyo logístico durante el tránsito del Grupo Naval por el Golfo de Cádiz. Defensa ha explicado que Cristóbal Colón es la «fragata tecnológicamente más avanzada».