La Fundación Neos celebra en Valencia un emotivo homenaje a las víctimas del terrorismo

La Fundación Neos, que preside Jaime Mayor Oreja, ha celebrado en el Casino de Agricultura de Valencia un nuevo y sentido homenaje a las víctimas del terrorismo, tras los realizados en Madrid y Zaragoza, para recordar que la sociedad española debe a las víctimas verdad, memoria, dignidad y justicia. En citado el acto han intervenido Pablo Broseta, hijo del profesor Manuel Broseta que fue asesinado por la banda terrorista ETA en Valencia el 15 de enero de 1992. Y, también, José Luis Jiménez Madera, un guardia civil que ha sobrevivido a dos atentados, también de ETA. El acto lo ha concluido el director general de Neos, Javier Martínez Fresneda.

En el transcurso de la primera parte del homenaje, Jaime Mayor Oreja ha señalado que «el dolor físico -en algunos casos hasta la propia muerte- y el dolor moral de las víctimas del terrorismo forman parte de una realidad que no puede ni debe silenciarse».

Mayor Oreja ha agregado que, «ante esa realidad debemos tener el coraje de explicar la verdad con tres objetivos claros», que, según ha explicado, son «no olvidar, porque ETA es no solo parte de la memoria reciente, sino parte de nuestro presente; no odiar, porque el odio destruye a las personas y erosiona la convivencia; y aspirar a ser mejores personas para que el recuerdo de esos crímenes, y cualquier manipulación asociada a ellos, no nos aparte de la dignidad, la justicia y la humanidad».

Por su parte, Pablo Broseta ha destacado que «una sociedad sana que mire al futuro no puede ser concebida sin verdad, dignidad, reconocimiento a las víctimas y colaboración con la justicia en el esclarecimiento de todos y cada uno de los atentados».

José Luis Jiménez Madera, un guardia civil que ha sobrevivido a dos atentados de ETA, ha verbalizado que «tras 800 muertos a manos de la banda terrorista ETA, 500 de ellos de las Fuerzas Armadas y Cuerpos de Seguridad, quiero agradecer la labor realizada por todos mis compañeros, también a la Justicia, a los periodistas y políticos que no se callaron y que se jugaron su vida y su carrera». Y ha agregado: «Como español y como guardia civil, pido memoria, dignidad y justicia para todas las víctimas de la barbarie de ETA».

Durante la segunda parte del acto, en que con la Fundación Neos han colaborado Zertior y la Asociación de Guitarra Clásica Ángel G. Piñero, se ha celebrado un concierto de guitarra clásica a cargo del Quinteto 1909, que ha interpretado algunas de las mejores piezas del compositor gaditano Ángel G. Piñero, así como obras de otros artistas europeos.

El director general de Neos, Javier Martínez-Fresneda, ha concluido el acto señalando que el mejor homenaje a las víctimas, además de recordarlas, es luchar por lo que sus asesinos odiaban más, una España mejor.