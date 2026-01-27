NEOS contra la regularización masiva extraordinaria de inmigrantes del Gobierno de Sánchez

La Fundación NEOS rechaza rotundamente la regularización masiva de, al menos, 500.000 inmigrantes en situación irregular anunciada por el Gobierno de Pedro Sánchez. «Decimos esa cifra aproximada ya que esas 500.000 personas pueden, incluso, llegar a ser el doble en función de cómo termine siendo la materialización legislativa de esta medida», han comunicado este martes.

«Si bien es cierto que es humano aspirar a una vida mejor, lo es también que el deber de acogida tiene límites en el propio equilibrio y sostenibilidad de la sociedad que acoge. Es lo que se denomina la ratio de absorción. En un país donde casi el 20% de personas son de origen extranjero, en algunas comunidades autónomas llegan al 30%, con un ritmo de entrada de personas que supera al medio millón anuales, con unos servicios sociales, educativos y sanitarios desbordados y con la aparición de problemas serios de integración en muchos lugares de España, NEOS entiende que esa ratio se ha superado con creces. Por lo tanto, dar carta de naturalidad a la entrada ilegal de personas en territorio nacional que puedan acreditar apenas 5 meses de residencia en España, es una grave irresponsabilidad», comentan representantes de la fundación.

El organismo presidido por Jaime Mayor Oreja asegura que esta medida «no sólo es grave por su propia naturaleza, sino que es una muestra más del proyecto político de ruptura del Gobierno de Pedro Sánchez». Además, valoran que «es una medida negociada al margen del Congreso, sede de la soberanía nacional, con una fuerza política minoritaria y antisistema, como Podemos, y cuyas consecuencias más lesivas las sufrirán los sistemas educativos y sanitarios autonómicos, mayoritariamente en manos de gobiernos del Partido Popular».

«Este movimiento que, si bien aleja el foco de los problemas acuciantes que persiguen al gobierno (escándalos de corrupción, las tragedias ferroviarias y su desplome electoral), no se debe interpretar como una mera cortina de humo. Desvía la atención hacia otros temas, sí, pero no es una medida inocua, sino que contribuye a embarrar la situación, a enfrentar españoles, a consolidar su muro. El Gobierno vuelve a actuar, apoyado en los extremos minoritarios, contra la mayoría y deja a España en una situación imposible de gobernar», añaden.

NEOS, en su documento Inmigración en España: buenismo o eficacia, alertaba de los «enormes riesgos» que se derivan de la ausencia de una política de Estado en inmigración, y prevenía contra una gestión migratoria pasiva, de bandazos, tolerante con la irregularidad, que recurre a regularizaciones extraordinarias.

«Para aquellos buenistas que consideran que esta medida es un deber de solidaridad con los menos favorecidos, NEOS resalta que, muy al contrario, supone un tensionamiento de los servicios asistenciales básicos, multiplicando sus beneficiarios de una tacada y contribuyendo a la insostenibilidad del estado del bienestar», comenta NEOS, que a su vez insiste en la «necesidad de una política activa y estratégica para equilibrar la inmigración, su integración, la cohesión de la comunidad y la sostenibilidad del estado de bienestar».