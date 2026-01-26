Sánchez se echa en brazos de Podemos: regularizará a 500.000 inmigrantes ilegales mediante ‘decretazo’

El Gobierno de Pedro Sánchez regulará a 500.000 inmigrantes ilegales con un decretazo. El Consejo de Ministros aprobará este martes el inicio de la tramitación de un decreto-ley para la regularización extraordinaria de personas extranjeras que ya se encuentran en España, una medida que ha pactado con Podemos.

El Ejecutivo ha anunciado esa iniciativa minutos después de que Irene Montero, secretaria política y eurodiputada de Podemos, haya anunciado el acuerdo con el PSOE con el objetivo de regularizar a en torno medio millón de personas. Sumar, socios de Gobierno de Sánchez, también reclamaban la medida.

Montero, en un acto celebrado en Madrid bajo el título Regularización Ya, ha hecho este anuncio, asegurando «que tendrán papeles todas las personas que estuvieran en España antes del 31 de diciembre del año 2025 y que puedan demostrar al menos cinco meses de residencia», tal y como ha detallado la eurodiputada de la formación morada.

Según Montero, estas personas podrán hacerlo con el empadronamiento pero también con otros medios como un informe médico, un contrato de luz o un certificado de envío de dinero. Además, la admisión a trámite de la solicitud ya dará una autorización de residencia y trabajo por un año y suspenderá automáticamente los procedimientos de retorno.

El Gobierno toma esta medida para ganarse el apoyo de Podemos, uno de sus socios parlamentarios discrepantes en los últimos meses, de cara a la votación del decreto ómnibus de este martes, donde también necesitarán los votos favorables de Junts para que este salga adelante.

Miriam Nogueras, portavoz de Junts en el Congreso, ha asegurado que «la revalorización de las pensiones es una cuestión de justicia social y no puede quedar secuestrada por decretos ley que mezclan medidas que no tienen nada que ver». Por su parte, el portavoz de la formación independentista en Barcelona, Josep Rius, ha subrayado que la subida de las pensiones «no se puede aprovechar para introducir medidas que castigan a pequeños propietarios y que complican el mercado de la vivienda».

Pedro Sánchez, hace unos días, aseguró que «en España no sobra nadie», a lo que el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, le contestaba afirmando que sí que «sobra gente», toda aquella que «viene a alterar» la convivencia y la que viene a «saltarse nuestras leyes o aprovecharse del esfuerzo del resto de ciudadanos». Días después, el presidente del Gobierno llega a un acuerdo con Podemos para la regularización de 500.000 inmigrantes ilegales con la condición de que demuestren cinco meses de residencia.

El PP también en contra

El Partido Popular (PP) también ha anunciado que votará en contra del decreto ómnibus. El vicesecretario general de Economía de los populares, Juan Bravo, ha incidido en que los pensionistas «no pueden ser el juego del Gobierno», en una rueda de prensa en la que ha anunciado su voto en contra.

«Nuestro voto será un no, no estamos de acuerdo y lo llevamos avisando», ha apuntado Bravo, tras recordar que su grupo registró el pasado noviembre una proposición de ley para garantizar la revalorización automática de las pensiones. En esa línea, el dirigente del PP ha pedido al Gobierno que «permita que esa proposición de ley se tramite y tendrán el problema solucionado».