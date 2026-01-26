Sánchez comparecerá en el Congreso el 11 de febrero para «informar sobre los accidentes ferroviarios»

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparecerá el próximo miércoles 11 de febrero en el Congreso de los Diputados para informar sobre los accidentes ferroviarios ocurridos en España en la última semana, entre ellos el trágico siniestro de Adamuz (Córdoba), que acabó con 45 fallecidos y cientos de heridos. La comparecencia se producirá a petición del propio jefe del Ejecutivo, y coincidirá con el primer pleno ordinario tras la reanudación de la actividad parlamentaria.

Según consta en el escrito remitido por el Gobierno a la Cámara Baja, Sánchez ofrecerá «explicaciones» sobre la actuación del Gobierno tras los accidentes, el estado de las investigaciones abiertas y las medidas adoptadas para «reforzar la seguridad ferroviaria», en un contexto de creciente preocupación social y presión política por la sucesión de incidentes en trenes de alta velocidad y cercanías.

El jefe del Ejecutivo solicitó esta comparecencia el pasado viernes por la mañana para «dar cuenta de la posición del Gobierno en los distintos encuentros y foros internacionales en los que ha participado, así como para informar sobre los últimos accidentes y la situación actual del servicio ferroviario», según se señala en la petición elevada a la Cámara.

Por otro lado, el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha mostrado su indignación por cómo el Gobierno ha «gestionado la situación», subrayando cómo Sánchez «ha humillado a las víctimas» al no solicitar una comparecencia exclusiva sobre los siniestros, porque tal y como ha indicado Feijóo, el presidente pidió intervenir en el Congreso «para hablar de varios temas a la vez», y no de «forma urgente» como ha solicitado el líder popular este lunes.

Puente comparecerá en el Senado

De igual manera, el ministro de Transportes, Óscar Puente, comparecerá este jueves en el Senado para dar explicaciones sobre la situación del sistema ferroviario tras la sucesión de accidentes e incidencias registradas en las últimas semanas, con especial atención al grave siniestro de Adamuz y a los problemas detectados en distintas líneas de alta velocidad y cercanías. La comparecencia se producirá en un contexto de fuerte presión política y social y a petición de los grupos de la oposición, en una Cámara donde el Partido Popular cuenta con mayoría absoluta.

Durante su intervención, está previsto que Puente exponga el estado de las investigaciones técnicas, las actuaciones llevadas a cabo por Adif y Renfe, y las medidas adoptadas para reforzar la seguridad ferroviaria, entre ellas el incremento de las inspecciones, las limitaciones preventivas de velocidad y los trabajos de mantenimiento en tramos considerados sensibles. El ministro defenderá la actuación del Gobierno y subrayará que las decisiones adoptadas responden a «criterios estrictamente técnicos y de prevención», mientras avanzan los análisis forenses y periciales.