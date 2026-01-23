Feijóo pasa al ataque contra Sánchez: «El estado de las vías es el reflejo del estado de la nación»
El líder del PP exige al Gobierno que asuma "de forma inmediata" la crisis ferroviria
Alberto Núñez Feijóo, líder del Partido Popular, ha pasado este viernes a la confrontación directa contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por el deterioro de las infraestructuras ferroviarias. En una intervención cargada de críticas a la «nefasta» gestión del Ejecutivo, Feijóo ha señalado que «el estado de las vías es el reflejo del estado de la nación».
En una comparecencia que no estaba prevista y que coincide con el fin de los tres días del luto oficial decretados por las 46 víctimas mortales de los accidentes ferroviarios de Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona), el jefe del principal partido de la oposición ha dado por rota la tregua que, días atrás, se impuso desde la dirección nacional del PP en Génova.
«El Gobierno tiene que asumir de forma inmediata la magnitud de lo que esta pasando en el sistema ferroviario españoles», ha asegurado Feijóo. «Es imposible reducir lo ocurrido a inconexos contratiempos», ha señalado parafraseando al titular de la cartera de Transportes, Óscar Puente, que en su última intervención el pasado miércoles redujo la magnitud de la tragedia a la anécdota.
Para el líder popular, lo sucedido en los últimos días «no son hechos aislados». A su juicio, «es un síntoma general de que los servicios públicos esenciales que dependen del Gobierno no están funcionando. Es la evidencia de su colapso». «El estado de las vías es el reflejo del estado de la nación», ha aseverado.
«El deterioro no es accidental, es una secuencia. Las casualidades no se encadenan durante meses y meses, cuando los problemas se avisan y no se corrigen dejan de ser imprevistos», ha criticado. Según Feijóo, el Gobierno también debe dar explicaciones «ante las reiteradas advertencias de usuarios y maquinistas» que, ha apostillado, ya advirtieron que lo que podría suceder.
En este sentido, ha destacado que el Gobierno de Sánchez debe responder también por qué está actuando «tarde y mal». «Las decisiones que toma están siendo absolutamente contradictorias», ha asegurado recordando que no se entienda por qué, una vez que no escuchó las advertencias de los expertos en el pasado, ahora haya decidido incluso reducir las velocidad en varios tramos.
Sánchez comparecerá en el Senado
Feijóo, además, ha destacado que espera contar con el apoyo de todos los grupos parlamentarios representados en el Congreso de los Diputados para exigir la comparecencia de Sánchez el próximo martes, 27 de enero, cuando se celebre un Pleno extraordinario. Una petición, la del PP, hecha de manera expresa por su portavoz en la Cámara Baja, Ester Muñoz, que ya ha iniciado una ronda de llamadas.
De no conseguir su apoyo -los populares necesitarían el «sí» de 176 diputados-, el líder del PP ha advertido al presidente Sánchez que, «si no acepta comparecer en las próximas horas» incluso de motu propio, será el Grupo Popular en el Senado, pilotado por Alicia García que junto a su homóloga en el Congreso ha estado presente en su comparecencia de este viernes, le exigirá rendir cuentas en el Senado.
Los interrogantes de Feijóo
Al albur de las informaciones, muchas de ellas comunicadas en exclusiva por OKDIARIO, el jefe del principal partido de la oposición ha puesto voz a los muchos interrogantes que surgen no sólo en el seno de su partido sino que también se hacen muchos españoles. Éstas son las cuestiones que ha enunciado Feijóo:
- ¿Cómo es posible que el centro de control pierda el rastro del ALVIA aun teniendo constancia telefónica de que está accidentado?
- Si el maquinista del Iryo que sobrevivió no hubiese sido capaz de llamar por teléfono, ¿AFID tampoco se habría dado cuenta de este descarrilamiento?
- ¿Cómo va a actuar el Gobierno después de que la Comisión de ADIF haya decretado que el carril se rompió antes de pasar el tren?
- ¿Es cierto que los sensores de trenes previos detectaron anomalías? ¿Cuándo y a quién le llega esta información?
- ¿Por qué se hablaba de un tramo seguro pese a las averías constantes? ¿Cuál es el nivel de riesgo asumible para el Gobierno?
- ¿Por qué se desoyeron la veintena de advertencias sobre el tramo de Adamuz?
- ¿La custodia de las piezas clave ha sido la correcta en todo momento?
- En el caso de Barcelona, ¿de quién depende el muro que se cayó? ¿No lo mantenía nadie?
- ¿Cuál es el sistema de gestión trazable que tiene ADIF para asegurar que recibe información puntual sobre el estado de las vías o la ubicación de los trenes en circulación en cada momento?
- ¿Cuál es el sistema que tiene ADIF para decidir qué velocidad imponer? ¿Por qué ahora y no antes de las decenas de avisos que se trasladaron?
- ¿Cuántos trenes de reconocimiento hay en España y cuántos están operativos? ¿Con qué frecuencia funcionan? ¿Quién los conduce?
- ¿Hay trenes de auscultación sin utilizar?
- ¿Es verdad que el cargo responsable en su día de ADIF estuvo vacante durante meses? ¿Se eliminó la unidad de prevención? ¿lo avala la agencia de seguridad ferroviaria?
- Sobre las obras de Córdoba, ¿se ha revisado ya la calidad de los materiales?
- Sobre el mantenimiento general, ¿por qué no se ha ajustado el mantenimiento al incremento de pasajeros en los último años?
- El ministerio ha descartado una auditoria general que el obliga la Ley de Movilidad Sostenible, ¿ya la tiene lista? ¿la puente facilitar?
- ¿Por qué se asegura que la limitación de velocidad es algo puntual pero no se hizo en agosto de 2025 en los tramos señalados cuando solicitaron los maquinistas?
- Si las vías estaban en buen estado, ¿por qué se limita la velocidad? Si no lo están, ¿por qué nos e hizo antes?
- ¿Cómo se puede afirmar que todas las vías están en perfecto estado?
- ¿Cómo se puede decir que no se sabe lo que pasó y asegurar que no volverá a pasar?