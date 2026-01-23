Feijóo pasa al ataque contra Sánchez: «El estado de las vías es el reflejo del estado de la nación»

Alberto Núñez Feijóo, líder del Partido Popular, ha pasado este viernes a la confrontación directa contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por el deterioro de las infraestructuras ferroviarias. En una intervención cargada de críticas a la «nefasta» gestión del Ejecutivo, Feijóo ha señalado que «el estado de las vías es el reflejo del estado de la nación».

En una comparecencia que no estaba prevista y que coincide con el fin de los tres días del luto oficial decretados por las 46 víctimas mortales de los accidentes ferroviarios de Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona), el jefe del principal partido de la oposición ha dado por rota la tregua que, días atrás, se impuso desde la dirección nacional del PP en Génova.

«El Gobierno tiene que asumir de forma inmediata la magnitud de lo que esta pasando en el sistema ferroviario españoles», ha asegurado Feijóo. «Es imposible reducir lo ocurrido a inconexos contratiempos», ha señalado parafraseando al titular de la cartera de Transportes, Óscar Puente, que en su última intervención el pasado miércoles redujo la magnitud de la tragedia a la anécdota.

Para el líder popular, lo sucedido en los últimos días «no son hechos aislados». A su juicio, «es un síntoma general de que los servicios públicos esenciales que dependen del Gobierno no están funcionando. Es la evidencia de su colapso». «El estado de las vías es el reflejo del estado de la nación», ha aseverado.

«El deterioro no es accidental, es una secuencia. Las casualidades no se encadenan durante meses y meses, cuando los problemas se avisan y no se corrigen dejan de ser imprevistos», ha criticado. Según Feijóo, el Gobierno también debe dar explicaciones «ante las reiteradas advertencias de usuarios y maquinistas» que, ha apostillado, ya advirtieron que lo que podría suceder.

En este sentido, ha destacado que el Gobierno de Sánchez debe responder también por qué está actuando «tarde y mal». «Las decisiones que toma están siendo absolutamente contradictorias», ha asegurado recordando que no se entienda por qué, una vez que no escuchó las advertencias de los expertos en el pasado, ahora haya decidido incluso reducir las velocidad en varios tramos.

Sánchez comparecerá en el Senado

Feijóo, además, ha destacado que espera contar con el apoyo de todos los grupos parlamentarios representados en el Congreso de los Diputados para exigir la comparecencia de Sánchez el próximo martes, 27 de enero, cuando se celebre un Pleno extraordinario. Una petición, la del PP, hecha de manera expresa por su portavoz en la Cámara Baja, Ester Muñoz, que ya ha iniciado una ronda de llamadas.

De no conseguir su apoyo -los populares necesitarían el «sí» de 176 diputados-, el líder del PP ha advertido al presidente Sánchez que, «si no acepta comparecer en las próximas horas» incluso de motu propio, será el Grupo Popular en el Senado, pilotado por Alicia García que junto a su homóloga en el Congreso ha estado presente en su comparecencia de este viernes, le exigirá rendir cuentas en el Senado.

Los interrogantes de Feijóo

Al albur de las informaciones, muchas de ellas comunicadas en exclusiva por OKDIARIO, el jefe del principal partido de la oposición ha puesto voz a los muchos interrogantes que surgen no sólo en el seno de su partido sino que también se hacen muchos españoles. Éstas son las cuestiones que ha enunciado Feijóo: