Mallorca acogerá un festival de cine con IA en el que participarán productores de Star Wars y Star Trek

Mallorca acogerá los próximos días 24 y 25 de abril un festival de cine que estará centrado en la aplicación de la Inteligencia Artificial en la industria cinematográfica y que contará con más de 200 profesionales del sector audiovisual, entre ellos un importante productor estadounidense conocido por trabajar en franquicias como Star Trek y Star Wars.

Bajo el nombre de ‘AI Movie Awards’, el festival se celebrará en Magaluf (Calvià) y estará dirigido por el productor italiano y experto en Inteligencia Artificial Federico Luglio. El evento también contará con el productor americano Tommy Harper, colaborador habitual del famoso director californiano Tim Burton.

«Este certamen tiene como objetivo dar visibilidad a los nuevos cineastas y fomentar el debate sobre cómo estas herramientas tecnológicas pueden democratizar la creación audiovisual, potenciar las capacidades de los creadores y abrir nuevas oportunidades de distribución», ha destacado el Ayuntamiento. de Calvià en la feria turística ITB Berlín.

Cabe recordar que en la actualidad la inteligencia artificial ya se está utilizando cada vez más en la creación de películas, desde la preproducción hasta la postproducción. Una nueva herramienta que está cambiando la forma en que se producen las películas y que está impactando directamente en la creatividad de los cineastas.

La IA no se limita solo a tareas técnicas. También puede ser utilizada en la creación de guiones y en la toma de decisiones creativas. Por ejemplo, algunos estudios están utilizando algoritmos de inteligencia artificial para analizar guiones y predecir qué escenas serán más efectivas en términos de narrativa y emoción. También se están experimentando con algoritmos que pueden generar diálogos realistas y convincentes.

Otro uso interesante de la inteligencia artificial en la creación de películas es la creación de personajes digitales. Con la ayuda de esta tecnología, los estudios pueden crear personajes digitales que se parecen cada vez más a personas reales.

El jurado del festival estará encabezado por el propio Tommy Harper, famoso por haber trabajado en míticas franquicias como Star Wars o Star Trek, e incluirá a profesionales locales y representantes de productoras de la isla, como el productor y exdirector de la Mallorca Film Commission Pedro Barbadillo y el CEO de Palma Pictures, Mike Day.

La programación incluirá la proyección de los cortometrajes seleccionados, mesas redondas con especialistas en inteligencia artificial aplicada al cine y culminará con la entrega de premios, que se celebrará al día siguiente en el prestigioso club de playa Nikki Beach de Calvià.

El festival establecerá parámetros éticos para proteger la propiedad intelectual y los derechos de imagen, incluyendo filtros que evitan el uso de rostros de actores reales o la imitación de estilos artísticos preexistentes de estudios reconocidos.

Jornada sobre IA y cine

Por si fuera poco, el Ayuntamiento de Calvià también ha anunciado una jornada sobre IA y cine que tendrá lugar el 30 de marzo en el Hotel Meliá Calvià Beach de Magaluf. En ella, expertos internacionales analizarán el impacto de la inteligencia artificial en la creación audiovisual.

Entre los ponentes destacan la directora creativa y divulgadora de la NASA Societ, Isabelita Virtual, y la especialista y profesora de IA en la Universidad de Shanghái, Odet García.

El evento combinará teoría y práctica, incluyendo tres mesas redondas con profesionales del sector y casos recientes de proyectos cinematográficos de vanguardia, como el cortometraje «Conexiones» y las películas «Idilia» y «Electrónica».