El CIS encuesta sobre la guerra de Irán sin preguntar sobre la tiranía ni la crisis abierta por Sánchez con EEUU

El Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) controlado por Pedro Sánchez a través del sanchista José Félix Tezanos se ha apresurado a lanzar una encuesta sobre la guerra de Irán. Se produce justo tras abrir el presidente del Gobierno y líder del PSOE una crisis diplomática con EEUU inédita en democracia y que pone en grave riesgo a los exportadores españoles que venden al gigante norteamericano.

Esta nueva encuesta está trufada también de otras preguntas sobre la situación política y económica de España y sobre intención de voto y valoración de líderes políticos. Pero sus primeras preguntas van dirigidas a pulsar la opinión de los españoles sobre la guerra de Irán, aunque con un sesgo evidente a tenor de las cuestiones que se plantean en el sondeo.

Así, se pregunta sobre si se está de acuerdo o no con el ataque lanzado por EEUU e Israel contra Irán, pero no se pide opinión alguna sobre la dictadura de los ayatolás, régimen que patrocina el terrorismo islamista internacional con Israel como gran objetivo de aniquilación y las democracias occidentales como diana de conjunto.

La encuesta pregunta sobre si al entrevistado le genera preocupación el conflicto bélico y sobre si considera que el ataque de EEUU e Israel contra Irán pone en peligro la paz internacional. Pero tampoco hace pregunta alguna sobre si se considera que es un riesgo para la paz mundial la tiranía de los ayatolás y su empeño en dotarse de armamento nuclear. Una dictadura que, por otra parte, en cuestión de semanas ha masacrado a más de 40.000 jóvenes que han protestado contra ella en las calles.

Esta nueva encuesta que está realizando el CIS tampoco pregunta, curiosamente, sobre la posición adoptada por Pedro Sánchez, una declarada hostilidad contra EEUU al atacar con duros calificativos contra la Casa Blanca por el ataque lanzado contra la tiranía terrorista de los ayatolás, además de negarse a permitir a las fuerzas estadounidenses el uso de bases españolas.

En este sondeo no se plantea ninguna pregunta sobre la opinión que le merece al entrevistado la postura de Pedro Sánchez al respecto, totalmente opuesta a la que han adoptado las grandes potencias de Europa –Alemania, Francia y Gran Bretaña anunciaron el pasado fin de semana, en un comunicado conjunto, que respaldaban a EEUU e Israel, justo a la par que Sánchez, por su parte, ha desafiado al inquilino de la Casa Blanca–.

Dado que no se pregunta sobre la postura adoptada en este conflicto por el presidente del Gobierno y líder del PSOE, la encuesta tampoco plantea pregunta alguna sobre si al entrevistado le preocupan o no las consecuencias que este enfrentamiento con EEUU puede provocar en la economía española.