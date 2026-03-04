Vicente Gil analiza el quinto día de la Operación Furia Épica con el almirante Garat; la corresponsal en Rabat Beatriz Mesa; el periodista Eurico Campano y Marta Torres, especialista de Internacional de OKDIARIO.
- EEUU e Israel bombardean varias ciudades iraníes, incluida Teherán
- La OTAN intercepta un misil iraní que se dirigía hacia Turquía
- Un submarino estadounidense hunde una fragata iraní en el Índico
- Sánchez rescata el «No a la guerra» y el «trío de las Azores» para coger oxígeno electoral
- EEUU afirma contar con el apoyo de España, pero el gobierno de Sánchez lo niega
- Se registran ataques con drones contra bases estadounidenses en Irak