Un gol de Mikel Oyarzabal de penalti en el 87 hizo bueno el de Turrientes en San Mamés para tumbar al Athletic y meter a la Real Sociedad en la final de la Copa del Rey. El equipo de Matarazzo se medirá al Atlético de Madrid el próximo 18 de abril en el estadio de La Cartuja en Sevilla. El equipo donostiarra desde que cambió de entrenador ha pegado un crecimiento brutal hasta este momento en el que está a un paso de poder ganar un título.

Seis años después volverá la Real Sociedad a jugar una final de la Copa del Rey. La última fue en Pandemia en 2020 y su afición no pudo disfrutarla a pesar de la victoria contra el Athletic. Ahora, en 2026, podrán viajar en masa a Sevilla en abril. Los de Matarazzo supieron aguantar el resultado ante un equipo de Valverde muy flojo.

Ambiente de noche grande en Anoeta

El Atlético de Madrid, después de sufrir de lo lindo en la noche del martes en Barcelona, esperaba ya tranquilo a su rival en la final de la Copa del Rey. Se vistió de gala Anoeta para una noche grande en esta competición. Un derbi vasco que iba a anunciar al segundo finalista. Fiesta.

La Real llegaba a esta vuelta de semifinales jugando en casa y con el resultado a favor tras ganar 0-1 en San Mamés con aquel gol de Turrientes. Una ventaja mínima, pero importante. Matarazzo salió con su once de gala con Guedes, Soler, Barrene, Oyarzabal… Y Valverde en el Athletic igual con todo: Sancet, Berenguer, Guruceta e Iñaki Williams. Solamente faltaban para completar la fiesta los lesionados Kubo y Nico.

Los primeros compases de partido, defendiendo el resultado, fueron para la Real. El cuadro donostiarra tenía el control de la pelota y del partido. Padilla tuvo que sacarle una gran parada a Sergio Gómez salvando el segundo tanto de la eliminatoria. Guedes era un puñal por banda y estaba generando mucho peligro.

El Athletic estaba muy incómodo e incapaz de salir a las contras ante la gran presión de la Real. El equipo donostiarra estaba siendo superior tras la primera media hora de juego. Los de Matarazzo no querían defender el 1-0, querían más.

Aprieta la Real Sociedad

Perdonó la Real Sociedad en el 36. Estaba jugando mucho mejor la Real, con un centro del campo que tenía el control del juego con Turrientes y Gorrotxa. Oyarzabal arrancó por dentro, le metió un pase al espacio a Guedes, el portugués se metió en el área solo y le sirvió el tanto en bandeja a Soler. Pero el ex del PSG, presionado por Paredes, no logró rematar y Padilla se hizo con la bola.

Probó suerte el Athletic en el 40 con un centro flojo de Sancet que se paseó por el área de la Real ante una mala salida de Marrero. No hubo remate, pero sí sensación de peligro. Dos minutos después, una pérdida de Aramburu provocó un remate de Berenguer directo a las manos del portero local.

El partido en Anoeta se fue al descanso con empate a cero y con 1-0 en el global de la eliminatoria a favor de la Real Sociedad. Estaba siendo superior el equipo de Matarazzo, pero el partido estaba muy abierto. Valverde sabía que estaba vivo.

Paso adelante del Athletic

Comenzó la segunda mitad y el Athletic dio un paso adelante. Comenzaba la cuenta atrás hacia la final. Buscó el gol Iñaki Williams en una buena internada por banda derecha en el minuto 51, pero su remate fue despejado por la zaga rival. Tenía mucha más pelota el equipo de Valverde en esta segunda mitad. Aunque esa intensidad se transformó en una amarilla a Jaureguizar en el 55, la segunda del partido. Paredes vio la otra.

Valverde hizo su primer cambio un minuto después sacando a Ruiz de Galarreta por Rego. Contestó Matarazzo en el 58 con dos cambios: Pablo Marín y Yangel Herrera al césped para darle más poderío al centro del campo por Barrene y Turrientes. El partido estaba mucho más abierto e incluso por momentos era un corre calles de ida y vuelta. La eliminatoria estaba totalmente abierta en su tramo final.

La Real aguanta y Oyarzabal sentencia

Pasaban y pasaban los minutos, y el Athletic era incapaz de hacerle daño de verdad a una Real que empezaba a conformarse con este empate a cero que le daba el pase a la final. Valverde sacó en el 67 a Areso y Robert Navarro por Paredes y Sancet. Tenían que irse arriba con todo.

La Real, mientras, estaba aguantando muy bien el resultado. Valverde agotó cambios sacando a Serrano y Vesga. Matarazzo, mientras, metió a Oskarsson por Soler. Y en mitad de la tensión, el VAR llamó a Soto Grado para que mirase un agarrón sobre Yangel Herrera que no había visto nadie y que había ocurrido muchos minutos antes.

Lo miró Soto Grado y pitó penalti a favor de la Real Sociedad mientras nadie sabía lo que había pitado. Cogió la pelota Mikel Oyarzabal con una gran responsabilidad y la opción de sentenciar la eliminatoria en el minuto 87. Y así lo hizo. No falló el capitán, marcó el 1-0 (2-0 en el global de la eliminatoria) y desató la locura en Anoeta. La Real estaba en la final de Copa.

El Athletic no se rindió y en el 92 tuvo el empate del partido. La sacó Marrero con una gran parada con el pie tras un remate muy peligroso desde el interior del área. El partido terminó con un cabezazo de Oskarsson al palo. Y la Real se metió en la final y el 18 de abril luchará por el título contra el Atlético de Madrid.