Así desnudaron Oyarzabal y Guedes a Joan García para tumbar al Barcelona

Mikel Oyarzabal y Gonzalo Guedes desnudaron a Joan García y con sus goles tumbaron al Barcelona en un partido épico en Anoeta que deja la Liga al rojo vivo. El Real Madrid, tras este resultado, se coloca a un solo punto de su eterno rival. El equipo culé volvió a perder tras 11 victorias consecutivas.

El Barcelona no perdía un partido de Liga desde el Clásico del Bernabéu. Es decir, desde el pasado 26 de octubre. Desde ese partido, en la competición liguera, había logrado nueve victorias consecutivas. Hasta que se topó con Anoeta y volvió a palmar en un partido loco donde se le anularon tres goles en total.

La Real Sociedad logró algo que parecía muy complicado a día de hoy, y era tumbar a este Barcelona. Comenzó a hacerlo con un gol de Mikel Oyarzabal a los 32 minutos de partido. Guedes le puso un centro perfecto al segundo palo y el delantero español remató de manera brillante. Le ganó la partida a Koundé y batió a Joan García.

El portero catalán no estuvo nada fino en Anoeta. No dejó paradas de mérito, como venía haciendo, y no estuvo bien en los dos goles recibidos. En el de Oyarzabal no cubrió bien su palo. Pudo hacer mucho más. En el segundo, despejó de manera errónea el balón y dejó su portería vacía ante el disparo de Guedes.

Fue en el minuto 71 cuando llegó el segundo gol de la Real Sociedad que le dio la victoria al equipo vasco. Un minuto antes, Rashford había empatado el partido. El equipo local se fue a por la victoria y la logró. El portugués cazó la pelota en el área y la puso en el fondo de la red. Un gol que puso patas arriba Anoeta para darle los tres puntos a la Real y confirmar el batacazo culé.