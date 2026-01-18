Real Sociedad – Barcelona, en directo hoy | Dónde ver online gratis, alineaciones y última hora del partido de la Liga

La Real Sociedad y el Barcelona están listos para ofrecer un gran espectáculo en el Reale Arena en este partidazo de la jornada 20 de la Liga en el que hay tres puntos en juego que pueden ser muy importantes para ambos equipos. Cuando estos dos clubes se ven las caras sobre el terreno de juego siempre pasan cosas, como polémicas o goles, por lo que se espera una gran noche en el estadio txuri-urdin. Narramos en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto de este frenético Real Sociedad – Barcelona.

Real Sociedad – Barcelona, en directo

Así está la clasificación de la Liga

El Barcelona continúa siendo el líder de la clasificación de la Liga y dormirá en lo más alto de la tabla pase lo que pase en San Sebastián, pero el objetivo de los de Hansi Flick es claro: ganar para volver a ponerse cuatro puntos por encima del Real Madrid. El cuadro blanco ganó ayer al Levante en el Santiago Bernabéu y durmió a un puntito de los azulgranas, por lo que le han metido presión de cara a este encuentro. Villarreal y Atlético completarían los puestos de Champions League y el rival hoy del Barça, la Real Sociedad, es decimotercera, pero están a sólo cuatro unidades de los puestos de descenso.

El Barça, sin Raphinha

Una de las malas noticias que ha tenido que dar el Barcelona ha sido la de anunciar la baja de Raphinha para este complicado partido contra la Real Sociedad en el Reale Arena. El brasileño es un jugador importantísimo para Hansi Flick, pero no podrá estar disponible para el técnico alemán por precaución, ya que tiene unas ligeras molestias tras sufrir un golpe en el muslo derecho. Veremos cómo se rehace el cuadro azulgrana ante la ausencia del ex del Leeds, que ha sido el mejor de los culés en las últimas semanas.

Partidazo en Anoeta

¡¡Muy buenas tardes a todos!! Bienvenidos a la retransmisión en directo y en vivo online del resultado, goles y minuto a minuto del Real Sociedad – Barcelona que corresponde a la jornada 20 de la Liga. Este pedazo encuentro entre dos equipos históricos del campeonato español se disputará en el Reale Arena, por lo que el cuadro txuri-urdin espera hacerse fuerte en casa para intentar sacar un resultado positivo en esta temporada en la que no están rindiendo bien y en la que se encuentran cerca del descenso. Por su parte, los azulgranas buscan afianzarse, aún más, en la primera plaza de la clasificación.