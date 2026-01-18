Real Sociedad – Barcelona, en directo hoy | Dónde ver online gratis, alineaciones y última hora del partido de la Liga
Sigue en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto del Real Sociedad - Barcelona de la Liga
La Real Sociedad y el Barcelona se enfrentan en la jornada 20 de la Liga en el Reale Arena
Ambos equipos lucharán por los tres puntos en este partidazo entre dos clubes históricos de nuestro país
La Real Sociedad y el Barcelona están listos para ofrecer un gran espectáculo en el Reale Arena en este partidazo de la jornada 20 de la Liga en el que hay tres puntos en juego que pueden ser muy importantes para ambos equipos. Cuando estos dos clubes se ven las caras sobre el terreno de juego siempre pasan cosas, como polémicas o goles, por lo que se espera una gran noche en el estadio txuri-urdin. Narramos en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto de este frenético Real Sociedad – Barcelona.
Real Sociedad – Barcelona, en directo
Así está la clasificación de la Liga
El Barcelona continúa siendo el líder de la clasificación de la Liga y dormirá en lo más alto de la tabla pase lo que pase en San Sebastián, pero el objetivo de los de Hansi Flick es claro: ganar para volver a ponerse cuatro puntos por encima del Real Madrid. El cuadro blanco ganó ayer al Levante en el Santiago Bernabéu y durmió a un puntito de los azulgranas, por lo que le han metido presión de cara a este encuentro. Villarreal y Atlético completarían los puestos de Champions League y el rival hoy del Barça, la Real Sociedad, es decimotercera, pero están a sólo cuatro unidades de los puestos de descenso.
El Barça, sin Raphinha
Una de las malas noticias que ha tenido que dar el Barcelona ha sido la de anunciar la baja de Raphinha para este complicado partido contra la Real Sociedad en el Reale Arena. El brasileño es un jugador importantísimo para Hansi Flick, pero no podrá estar disponible para el técnico alemán por precaución, ya que tiene unas ligeras molestias tras sufrir un golpe en el muslo derecho. Veremos cómo se rehace el cuadro azulgrana ante la ausencia del ex del Leeds, que ha sido el mejor de los culés en las últimas semanas.
Partidazo en Anoeta
¡¡Muy buenas tardes a todos!! Bienvenidos a la retransmisión en directo y en vivo online del resultado, goles y minuto a minuto del Real Sociedad – Barcelona que corresponde a la jornada 20 de la Liga. Este pedazo encuentro entre dos equipos históricos del campeonato español se disputará en el Reale Arena, por lo que el cuadro txuri-urdin espera hacerse fuerte en casa para intentar sacar un resultado positivo en esta temporada en la que no están rindiendo bien y en la que se encuentran cerca del descenso. Por su parte, los azulgranas buscan afianzarse, aún más, en la primera plaza de la clasificación.
A qué hora es el Real Sociedad – Barcelona
Falta menos de una hora para que empiece este Real Sociedad – Barcelona que fue programado en el horario de las 21:00 horas, una menos en las Islas Canarias.
La Real Sociedad
Hoy el rival que tiene por delante el Barcelona es el conjunto donostiarra, del que te ofrecemos toda la información, como, por ejemplo, que significa txuri-urdin. Así es la Real Sociedad.
Alineación del Barcelona
Ya tenemos el once escogido por Hansi Flick y recordamos que Raphinha es baja por precaución. Esta es la alineación oficial del Barcelona hoy contra la Real Sociedad: Joan García, Koundé, Cubarsí, Eric García, Balde, Frenkie de Jong, Pedri, Lamine Yamal, Olmo, Fermín y Ferran Torres.
Quién es el árbitro del Real Sociedad – Barcelona
El CTA escogió a Jesús Gil Manzano como el árbitro de este Real Sociedad – Barcelona que se disputa en el Reale Arena, mientras que Carlos del Cerro Grande será el responsable del VAR.
Dónde ver por TV hoy el partido del Barcelona
Este apasionante Real Sociedad – Barcelona se podrá ver en directo por TV a través de Dazn. Recordamos que en la web de OKDIARIO narraremos gratis en streaming y en vivo online todo lo que ocurra en este partidazo de la jornada 20 de la Liga.
Todo preparado en San Sebastián
Está todo listo ya en el Reale Arena, aunque todavía falta una hora y media para que comience este partidazo de la jornada 20 de la Liga. En breves momentos conoceremos las alineaciones de la Real Sociedad y Barcelona.
Alineación de la Real Sociedad
También se ha conocido el once con el que Matarazzo espera poder dar la sorpresa y quedarse los tres puntos. Esta es la alineación oficial de la Real Sociedad contra el Barcelona hoy: Remiro; Aramburu, Jon Martín, Zubeldia, Sergio Gómez; Turrientes, Carlos Soler, Brais Méndez; Kubo, Guedes, Oyarzabal.