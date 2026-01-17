La perla de La Masía que apuntaba a estrella y ahora está muy cerca de salir del Barcelona

La previa del Real Sociedad-Barcelona de este domingo llega con una muy mala noticia para la entidad culé, ya que Dro Fernández, una de las grandes perlas de La Masía, está muy cerca de salir del club. Está decidido a salir en este mercado de invierno tras recibir suculentas ofertas desde el extranjero. Pagará su cláusula de 6 millones de euros y dejará de pertenecer al club que le ha formado.

El mercado de invierno en el Barcelona comienza a ser movido. En cuanto a salidas y llegadas. Respecto a los fichajes, Deco logró firmar a Cancelo para reforzar la parcela defensiva. Pero parece que también van a llegar salidas. En plural.

Ter Stegen está a un paso de salir cedido al Girona. Una salida que el Barcelona llevaba buscando desde el pasado verano. Pero la salida que no se esperaba el club blaugrana, y tampoco Hansi Flick, es la de Dro Fernández. El canterano de La Masía también está muy cerca de salir, y diversas fuentes hablan de que el PSG puede ser su destino. El equipo parisino abonaría los 6 millones de euros de su cláusula y el jugador abandonaría la entidad culé. También hay clubes ingleses y alemanes interesados. Quiere salir para tener más minutos y porque no piensa que pueda triunfar vestido de azulgrana.

Quién es Dro Fernández

Dro Fernández tiene 18 años recién cumplidos. Los cumplió en el vuelo de vuelta de Arabia Saudí tras ganar su primer título con el primer equipo del Barcelona. El mediocentro ofensivo nació el 12 de enero de 2008, en Nigrán (Pontevedra). Allí dio sus primeros pasos en el fútbol jugando en el Val Miñor antes de dar el salto a la escuela culé.

Dro Fernández llegó al Barcelona en 2022 en la categoría de fútbol base y, desde entonces, ha ido subiendo de categorías hasta que en la temporada 2024/25 subió hasta el Juvenil A, donde fue campeón de la UEFA Youth League.

Una vez volvió de pretemporada, se unió a las filas del Barça Atlètic, donde solo ha jugado en la primera jornada ante el UE Porreres. Un talento puro que sabe jugar entre líneas y con un margen de mejora muy grande para que el Barcelona le tenga en cuenta a largo plazo. Primer jugador nacido en el 2008 en debutar en la Liga.

Dro se hizo un nombre en el Barcelona en la pasada pretemporada. Flick se lo llevó a la gira por Japón y el canterano culé comenzó a brillar. La lesión de pubalgia de Lamine Yamal le dio una oportunidad de ir entrando en algunas pretemporadas y el pasado 28 de septiembre debutó como titular en Montjuic contra la Real Sociedad. Precisamente el rival de este fin de semana. Jugó 45 minutoa. Luego ha disputado 59 ante Olympiacos en Champions, 3 frente al Elche, 27 contra el Athletic, y 17 ante el Atlético de Madrid.