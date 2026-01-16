La profecía de Flick que ha convertido al Barcelona en un equipo imparable desde su derrota en Londres

Hansi Flick se ha ganado el cariño de todo el mundo en Barcelona. Y su figura como entrenador crece a cada día que pasa. Su equipo acumula 11 victorias consecutivas entre todas las competiciones en una racha histórica. No pierde desde el 25 de noviembre de 2025 en campo del Chelsea. Aquel día, el entrenador alemán lanzó una promesa que ha cumplido de largo.

«Veremos a un Barça diferente. Eso es lo que puedo prometer. Veo cómo entrenamos. Veo la calidad y la intensidad con la que lo hacemos y es totalmente diferente a la de hace seis semanas. Hay jugadores que están regresando de sus lesiones, que han aumentado ese nivel, y tengo muy buenas sensaciones. Soy positivo de cara al futuro», señaló Hansi Flick en la rueda de prensa de Stamford Bridge tras caer por 3-0 ante el Chelsea. Y lo ha cumplido. Desde ese día su equipo cambió la cara y lo ha ganado todo.

Aquel 25 de noviembre, el Barcelona cayó derrotado por 3-0 ante el Chelsea en la Fase Liga de la Champions League y dio la sensación de ser un equipo muy débil. Sobre todo en defensa. Antes de ese duelo, había perdido el Clásico en el Santiago Bernabéu, había tropezado en Brujas, caído goleado en Sevilla y derrotado contra el PSG.

Después de la derrota en Londres, Flick prometió que se vería a un equipo diferente, y lo ha cumplido. Lo tenía tan claro porque era verdad. Y es verdad que el Barcelona es otro equipo desde ese día. Ahora da la sensación de ser un equipo imparable. Ha ganado 11 partidos consecutivos y un título de por medio tras ese 25 de noviembre. Y sobre todo las sensaciones en el juego son opuestas.

3-1 al Alavés, 3-1 al Atlético de Madrid, 3-5 al Betis, 2-1 al Eintracht, 2-0 a Osasuna, 0-2 al Guadalajara, 0-2 al Villarreal, 0-2 al Espanyol, 5-0 al Athletic, 3-2 al Real Madrid y 0-2 al Racing de Santander. Estas son las 11 victorias consecutivas que ha logrado un Barcelona imparable que ha logrado una racha histórica que le hace creer con ganar todo este curso. La profecía de Flick se cumplió y solamente falta por ver hasta cuando durará.