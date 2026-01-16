El Barcelona lleva 11 victorias consecutivas: siempre que sucedió eso terminó ganando la Champions

De estadísticas y rachas va la cosa, de pautas que se repiten, de sueños y objetivos. El Barcelona logró ante el Racing de Santander este jueves, en el duelo de octavos de Copa del Rey que les dio el billete a cuartos, su undécima victoria consecutiva de la temporada, el récord personal de Hansi Flick a los mandos del cuadro culé y la segunda mejor racha de resultados histórica de la entidad. La paradoja está en que los tres últimos entrenadores del Barcelona que lograron tal dinámica de victorias, acabaron proclamándose campeones de la Champions League aquel año.

11 victorias consecutivas resulta una dinámica excepcional, digna de alabar para un Hansi Flick que está sabiendo sacar hasta la última gota competitiva de su plantilla. Desde la sonrojante derrota ante el Chelsea en Stamford Bridge, el Barcelona ha sabido recomponerse y dar un espaldarazo a aquella versión que salió goleada (3-0) de Londres. Desde entonces, 11 triunfos consecutivos uno detrás de otro, 11 victorias entre las que están el duelo europeo ante el Eintracht, dos fases de Copa del Rey, el camino hacia el título de Supercopa de España ante Athletic y Real Madrid, y duelos ligueros ante Atlético de Madrid, Betis, Espanyol o Villarreal, entre otros.

11 victorias consecutivas solamente se han dado en otras cinco ocasiones en la historia del Barcelona. La primera fue en el periodo entre 1925 y 1927, con Ralph Kirby, Richard Dombi y Romà Forns en el banquillo. La siguiente casi 30 años después, en la temporada 1955/1956 con Franz Platko como entrenador.

11 victorias consecutivas 🤩 Segunda mejor racha de la historia del Club ✅ En las tres temporadas en las que se ha alcanzado este hito, el Barça ha terminado conquistando la Champions 💭🌟 pic.twitter.com/L6VHbxTdto — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) January 15, 2026

Pero fue medio siglo después cuando llegó la próxima. En la campaña 2005/06 con Frank Rijkaard a los mandos, racha que no pararía en 11 sino que aumentaría hasta alcanzar los 18 triunfos consecutivos entre todas las competiciones, récord absoluto de la historia culé y donde se inició un precedente: cada vez que se alcanzaban las 11 victorias seguidas, el Barcelona salía campeón de Champions.

La primera vez fue aquel año, con Rijkaard como entrenador. Luego llegarían las etapas de Pep Guardiola en la 2008/09 cuando logró 11 victorias consecutivas y el club logró su tercera Champions. Algo que se repitió con la quinta, la de Luis Enrique en la temporada 2014/15.

En las tres últimas ocasiones en las que se logró este hito, estas 11 victorias consecutivas, los culés lograron alzarse con la Orejona, objetivo claro y prioritario de un club que no la gana precisamente desde aquel 2015, hace ya más de una década. Esa sequía podría romperse este año si, como en años anteriores, el Barça cumple con esta norma que parece instaurada en el equipo.

Eso sí, la dinámica del actual Barcelona en Champions League, poco tiene que ver con la de aquellos años. En la fase de grupos de las tres Orejonas que se lograron tras firmar 11 triunfos consecutivos no se dejaron por el camino ocho puntos en ninguno de ellos, como es el caso este año. Está por ver de qué es capaz este Barça de Flick, si puede sentarse en la mesa de los de Rijkaard, Guardiola y Luis Enrique…