Ayuso se mofa de Yolanda Díaz en un minuto irrepetible: «El poder del caviar le ha vencido»

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se ha mofado este jueves en la Asamblea de la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, señalando cómo el «poder del caviar» ha podido con ella después de que acudiese a la gala de los Oscar del pasado domingo con dinero público, viajando en business y en calidad de representante del Gobierno.

«El Oscar es para Podemos, Sumar y Hamás Madrid. Los mejores actores, toda la vida diciendo ‘la izquierda auténtica, la de las gentes de las calles, nosotros somos los del pueblo’, pues por una pajarita, por un esmoquin, por el maquillaje, por unas tenacillas, por una casa de 403 metros cuadrados en Chamberí y viajes a tutiplén, les ha comprado el propio Pedro Sánchez, el poder del caviar les ha vencido, señorías», ha subrayado Ayuso a la bancada de Más Madrid haciendo referencia a Yolanda Díaz, aunque sin citarla.

«Estados Unidos, Vaticano, festival de cine de Cannes, Punta del Este cuando se iba a ver al ex presidente de Uruguay Pepe Mujica, ¡Todo por el pueblo! Pero si no los hemos visto en Senegal con los pobres, o con los pueblos de Bolivia, cuya pobreza ustedes multiplican allí. «Ustedes se dejaron llevar por la moqueta, y ahora no tendrán ni moqueta, ni votos», ha concluido la presidenta madrileña.

Yolanda Díaz y su intento de justificación

Por otro lado, Yolanda Díaz intentó justificar el pasado martes su viaje de 7.000 euros a la gala de los Oscar en el Senado, asegurando que hizo lo mismo que hace «todos los días» en España, que es «defender a la creación artística». Así contestó Díaz a la portavoz del PP en la Cámara, Alicia García, quien ha retratado a la líder de Sumar por su escapada a Estados Unidos.

«He hecho este fin de semana lo que hago todos los días en mi país, que sabe qué es, defender a la creación artística, y lo voy a seguir haciendo», afirmó Yolanda Díaz en el Senado, ante la interpelación del Partido Popular. Las risas desde la bancada del PP provocaron que el presidente del Senado, el también popular Pedro Rollán, tuviera que pedir silencio después de las palabras de la vicepresidenta.

«Más de 7.000 euros de viaje, señora Díaz», incidió la portavoz del PP. «Pero claro, no podía ir de turista, no, tenía que ir en business con su equipo. Igual pensaba usted recoger dos premios», ha continuado, ironizando con que la dirigente de Sumar podría ganar «el Oscar a la mejor película, La Gran Estafa», o «el Oscar al escaño cero en Castilla y León», tras los resultados de su formación, junto con IU, sin representación en los últimos comicios autonómicos. «Su comunismo de pancarta es tan falso como su feminismo y su pacifismo», ha zanjado García, provocando los aplausos de la bancada del Partido Popular.