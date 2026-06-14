El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, perdería su mayoría absoluta según la encuesta de Data10 para OKDIARIO. Los populares pasarían de 29, que marca los concejales necesarios para gobernar en solitario, a 28 asientos. Todo ello mientras Vox crece de 5 a 7 representantes en el consistorio. A la vez, la suma de la izquierda (PSOE, Más Madrid) se dejaría un representante en el ayuntamiento y caería de 23 a 22 concejales.

El PP pasaría de contar con el 44,5% de los votos en mayo de 2023 al 44,6% en 2027. Pese a este crecimiento de una décima, la representación de los populares caería de 29 a 28 escaños. Es decir, uno por debajo de lo que determina la mayoría absoluta. De ese modo, se verían forzados a pactar con Vox, la otra fuerza conservadora con presencia en el Ayuntamiento.

Algunas políticas del alcalde empiezan a hacer mella en los madrileños. Entre otras, influyen entre los votantes la celebración de charlas sobre transmisoginia y las transfeminidades para visibilizar las vivencias de las mujeres trans del distrito Centro de Madrid; la creación de patrullas secretas de Policía Municipal para perseguir el abandono ilegal de basura junto a los contenedores; la decisión de seguir multando por entrar en las Zonas de Bajas Emisiones pese a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) que las anulaba; el aumento de los atascos o las continuas obras.

Por su parte, la formación de Santiago Abascal lograría en el consistorio un crecimiento de 2,6 puntos. En 2023, alcanzó el 9,1% del apoyo con 148.658 votos y ahora subiría hasta el 11,7% gracias a llegar a las 188.136 papeletas.

Caída de las fuerzas de izquierda

El PSOE también lograría crecer casi dos puntos pese a que aún no tiene cabeza de cartel para el ayuntamiento. Los socialistas pasarían del 16,8% de los votos al 18,7%. Sin embargo, se quedaría en 11 concejales. Sería así la fuerza hegemónica de la izquierda en el consistorio madrileño.

Y es que la candidatura de Más Madrid, encabezada por Rita Maestre, perdería casi un punto, pasando del 19,1% de apoyo (313.205 votos) al 18,2% y 292.656 papeletas. De ese modo, el partido fundado por Íñigo Errejón tendría un representante menos.

Podemos, que ya no tenía representación en 2023, perdería casi 20.000 votos, reduciendo su apoyo de un 4,9% a un 3,7%. Y es que de las 79.874 papeletas de 2023 pasaría a 59.496.

Con la caída del apoyo a las formaciones de izquierdas, el bloque conservador (PP y Vox) lograría 35 representantes en el Ayuntamiento de Madrid, 13 más que la suma de los partidos de izquierda (PSOE y Más Madrid), que se quedarían en 22 escaños.