El PSOE quiere al consultor y tertuliano Luis Arroyo como candidato en Madrid en lugar de Reyes Maroto

El PSOE ha comenzado a sondear al sociólogo y consultor de comunicación Luis Arroyo como candidato a la Alcaldía de Madrid en sustitución de Reyes Maroto, cuya posición al frente de la oposición municipal ha quedado severamente comprometida tras la publicación por OKDIARIO de los mensajes intervenidos por la UCO que demuestran que mintió sobre sus contactos con el empresario Víctor de Aldama, empresario procesado en el caso Koldo. Fuentes socialistas consultadas por OKDIARIO confirman el interés, aunque advierten de que la decisión no es inminente.

La sombra de la sospecha se ha alargado sobre Maroto de forma progresiva. La ex ministra de Industria, Comercio y Turismo sostuvo en repetidas ocasiones que no recordaba haber conocido personalmente a Aldama y que su único contacto con él consistió en haberle derivado el teléfono del director de Turespaña.

Sin embargo, los mensajes que Aldama envió a Koldo García el 9 de julio de 2020, y que OKDIARIO ha hecho públicos, desmienten esa versión con una contundencia que los jueces tendrán que valorar. A las 16:48 de ese día, Aldama escribió: «Reunión con Reyes muy buena las dos». Catorce segundos después añadió: «Y ha dicho que consigue el dinero para el segundo proyecto los 3 millones».

Esa referencia a un «segundo proyecto» implica la existencia de al menos uno anterior, lo que contradice la imagen de contacto único y puntual que Maroto ha proyectado en cada una de sus apariciones públicas.

La coordinación logística del encuentro quedó igualmente documentada: Aldama pasó a Koldo la matrícula de los vehículos para que fueran autorizados en el Ministerio de Turismo, en el Paseo de la Castellana, número 160.

El declive público de Maroto ha seguido un patrón casi escolástico: primero exigió pruebas, luego minimizó las que aparecieron, después invocó el olvido y finalmente habló de persecución.

En su comparecencia ante la comisión de investigación del Senado, el 29 de enero de 2025, afirmó que no recordaba si había conocido personalmente a Aldama porque en 2020 había tenido «contactos con muchos empresarios y empresarias de todos los ámbitos».

Cuando le preguntaron si podían aflorar más mensajes, respondió que no podía decir «ni que saldrá ni que no saldrá». Lo que ha salido es sustancialmente más grave de lo que su discurso contemplaba.

En ese contexto de desgaste acelerado, el PSOE ha empezado a explorar alternativas. Una fuente socialista ha confirmado a este periódico que el candidato se decidirá «en enero de 2027», pero reconoce que «hay interés por Luis Arroyo y se ha comentado, aunque no creo que eso se vaya a decidir todavía».

Otras fuentes consultadas van más lejos: «Hace mucho que existe ese interés. Él no quiere, ya que factura mucho con su empresa, como tertuliano y como presidente del Ateneo». Consideran que tiene mucho gancho en televisión y reflejos para debatir con posibilidades de éxito en un futurible cara a cara con el abogado del Estado José Luis Martínez-Almeida que se caracteriza por un verbo ágil y castizo.

Por su parte, el propio Luis Arroyo, que fue gurú electoral de Pedro Sánchez, dice a OKDIARIO que «es completamente falso, no estoy en eso en absoluto y el partido tampoco». Prefiere templar gaitas.

Gran trayectoria de gobierno

Luis Arroyo Martínez nació en Madrid en 1969. Es licenciado en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad Complutense y ha cursado estudios de doctorado también en la Universidad de Georgetown. Su trayectoria profesional incluye haber sido director de gabinete de los secretarios de Estado de Comunicación Miguel Barroso y Fernando Moraleda, director adjunto en el gabinete de la vicepresidenta primera María Teresa Fernández de la Vega y director del gabinete de la ministra Carme Chacón cuando esta ocupaba el Ministerio de Vivienda.

Fue fundador y presidente de la Asociación de Comunicación Política, colaborador habitual de Televisión Española y la Cadena SER, y desde 2008 preside la firma Asesores de Comunicación Pública. También es consultor del Banco Mundial y del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo.

Desde junio de 2021 preside el Ateneo de Madrid, cargo para el que fue reelegido en mayo de 2023. Precisamente desde ahí está conociendo aún más los resortes del poder en la capital.

Su perfil es el de un hombre de partido con larga vinculación al PSOE, pero con una proyección pública que trasciende lo estrictamente político: es autor de ensayos como El poder político en escena (RBA, 2013) y Frases como puños (Edhasa, 2013), y su nombre aparece con frecuencia en foros de análisis político.

El problema para el PSOE es que el propio Arroyo, según las fuentes consultadas, no tiene ninguna prisa por abandonar una situación personal y profesional que le resulta francamente cómoda.

Factura como consultor, mantiene una presencia pública constante en medios y dirige una de las instituciones culturales más emblemáticas de Madrid. Cambiar todo eso por la primera línea de una batalla municipal complicada, en una ciudad donde el Partido Popular lleva ganando con holgura desde hace años, es una apuesta que, por ahora, él no habría aceptado.

Lo que sí ha aceptado el PSOE, aunque sea implícitamente, es que Maroto ha dejado de ser una activo. Los mensajes de la UCO no son política: son prueba documental. Y las preguntas que plantean sobre lo que la ex ministra sabía, prometió o gestionó en julio de 2020 no van a desaparecer por mucho que ella siga compareciendo ante comisiones del Senado.

El reloj corre para los socialistas madrileños. Y mientras el partido busca con quién sustituir a quien ya no puede sostener su propia versión, la judicatura sigue su camino, sin prisa y sin pausa, acumulando mensajes, matrículas y reuniones que nadie recuerda, pero que quedaron escritos en los teléfonos de quienes sí estaban allí.