Eres más falsa que tu «Navajita plateá», Reyes Maroto

Ahí donde la ven, tan callada y aparentemente discreta, esta mujer va camino de convertirse en la mayor máquina de fabricar mentiras del sanchismo. Se inventó que la extrema derecha estaba detrás del envío de una navaja ensangrentada —era pintura— que convirtió en un espadón más propio del Cid Campeador por la vía de ampliar a todo lo que daba una foto y ahora la hemos vuelto a pillar faltando clamorosamente a la verdad. No era la extrema derecha, sino un perturbado octogenario, y la entonces ministra se quedó con el apodo de «Navajita plateá», que la acompaña desde entonces. Pues bien, los mensajes intervenidos por la UCO a Koldo García revelan que el empresario Víctor de Aldama, hoy investigado en el caso Koldo, se reunió el 9 de julio de 2020 con la entonces ministra de Industria, Comercio y Turismo, y que de ese encuentro salió convencido de que ella conseguiría financiación de tres millones de euros para un proyecto no identificado en los documentos. La conversación, incluida en un informe de extracción forense de un iPhone, contradice la versión inicial que Maroto dio públicamente, según la cual no recordaba haber tenido una relación personal con Aldama.

Y es que «Navajita plateá» dijo, por activa y pasiva, que no se había reunido jamás con Víctor de Aldama. Pues bien, a las 16:48 del 9 de julio de 2020, el empresario escribe a Koldo: «Reunión con Reyes, muy buena las dos». Apenas catorce segundos después añade: «Y ha dicho que consigue el dinero para el segundo proyecto, los 3 millones». El mensaje fue leído por Koldo. La mención a «las dos» sugiere que el encuentro tuvo dos partes o que se produjeron dos reuniones sucesivas. Maroto lo negó todo. Pues bien, los mensajes entre Koldo y Víctor de Aldama la delatan y retratan como una falsa. Más falsa que la navaja que convirtió en espadón ensangrentado para acusar a la extrema derecha. Caramba con «Navajita plateá».