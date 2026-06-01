Guía completa del Mundial 2026: fechas, equipos y todo lo que debes saber

Este 11 de junio y hasta el próximo 19 de julio se disputará el Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá. Por primera vez en la historia de la competición, en esta edición participarán un total de 48 selecciones que se dividirán en 12 grupos de cuatro equipos cada uno, clasificándose para la nueva eliminatoria de dieciseisavos de final los ocho mejores terceros. En total se disputarán 104 partidos en esta nueva Copa del Mundo de la FIFA. Consulta en este artículo la guía completa del Mundial 2026 y todo lo que debes saber.

Este 11 de junio arranca el Mundial 2026, que será el más novedoso de la historia de este torneo. La vigésimo tercera edición de la Copa del Mundo trae grandes novedades, ya que será la primera vez que se dispute en tres países diferentes y también se estrenará un nuevo formato compuesto por 48 selecciones que lucharán por levantar al cielo de Nueva York el preciado trofeo el próximo domingo 19 de julio. Argentina, Francia, España, Brasil y Portugal son las grandes candidatas al título.

Cuándo es el Mundial 2026

El Mundial 2026 arranca este 11 de junio con el partido que disputarán México y Paraguay en el Estadio Azteca de Ciudad de México. Este día se disputará un único partido y, a partir del domingo 12 de junio, se comenzarán a disputar los partidos de la fase de grupos y a desarrollarse el torneo en Estados Unidos, México y Canadá.

Las novedades del Mundial 2026 de la FIFA

Este Mundial 2026 será el más novedoso de la historia, ya que será la primera vez que se dispute en tres países y en que luchen por el título 48 selecciones, que también disputarán la nueva eliminatoria de dieciseisavos de final. En total se disputarán 104 partidos a lo largo de 40 días de competición.

La FIFA también ha anunciado nuevas reglas arbitrales para que el juego sea más fluido. Las novedades en el reglamento son las siguientes:

Regla de los 5 segundos para los saques de puerta y de banda.

10 segundos para hacer un cambio.

Un minuto de espera para los jugadores que abandonen el campo por atención médica.

Cambios en los protocolos del VAR: podrá corregirse una segunda amarilla en expulsión, un caso de identidad equivocada o un saque de esquina incorrecto.

Penalización para los jugadores que se tapen la boca.

Tarjeta roja para los jugadores que abandonen el terreno de juego por una decisión arbitral.

Pausas de hidratación en el minuto 22.

Calendario de la Copa del Mundo 2026

Este es el calendario del Mundial 2026 según las fases de la competición y la guía del Mundial 2026:

Fase de grupos: 11 de junio – 27 de junio.

Dieciseisavos de final: 28 de junio – viernes 3 de julio.

Octavos de final: 4 de julio – 7 de julio.

Cuartos de final: 9 de julio – 11 de julio.

Semifinales: 14 y 15 de julio.

Tercer y cuarto puesto: sábado 18 de julio.

Final: domingo 19 de julio.

Todas las sedes del Mundial 2026

Estos son los 16 estadios que serán las sedes del Mundial 2026:

Estadio Toronto

Estadio BC Place Vancouver

Estadio Azteca de Ciudad de México

Estadio Guadalajara

Estadio Monterrey

Estadio Mercedes-Benz de Atlanta

Estadio Gillette de Boston

Estadio AT&T de Dallas

Estadio NRG de Houston.

Estadio Arrowhead de Kansas City

Estadio SoFi de Los Ángeles

Estadio Hard Rock de Miami

Estadio MetLife de Nueva York

Estadio Lincoln Financial Field de Filadelfia

Estadio Bahía de San Francisco

Estadio Lumen Field de Seattle

Países clasificados para el Mundial 2026

Estas son las 48 selecciones que participarán en el Mundial:

Anfitrionas: Canadá, México, Estados Unidos.

Canadá, México, Estados Unidos. AFC: Australia, RI de Irán, Japón, Jordania, República de Corea, Catar, Arabia Saudí, Uzbekistán, Irak.

Australia, RI de Irán, Japón, Jordania, República de Corea, Catar, Arabia Saudí, Uzbekistán, Irak. CAF: Argelia, Cabo Verde, Costa de Marfil, Egipto, Ghana, Marruecos, Senegal, Sudáfrica, Túnez, RD Congo.

Argelia, Cabo Verde, Costa de Marfil, Egipto, Ghana, Marruecos, Senegal, Sudáfrica, Túnez, RD Congo. CONCACAF: Curazao, Haití, Panamá.

Curazao, Haití, Panamá. CONMEBOL: Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, Paraguay, Uruguay.

Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, Paraguay, Uruguay. OFC: Nueva Zelanda.

Nueva Zelanda. UEFA: Austria, Bélgica, Bosnia y Herzegovina, Croacia, República Checa, Inglaterra, Francia, Alemania, Países Bajos, Noruega, Portugal, Escocia, España, Suecia, Suiza, Turquía.

Los grupos de la Copa del Mundo 2026

Estos son todos los grupos del Mundial:

Grupo A: México, Corea del Sur, Sudáfrica y República Checa.

México, Corea del Sur, Sudáfrica y República Checa. Grupo B: Canadá, Suiza, Qatar y Bosnia.

Canadá, Suiza, Qatar y Bosnia. Grupo C: Brasil, Marruecos, Escocia y Haití.

Brasil, Marruecos, Escocia y Haití. Grupo D: Estados Unidos, Australia, Paraguay y Turquía.

Estados Unidos, Australia, Paraguay y Turquía. Grupo E: Alemania, Ecuador, Costa de Marfil y Curazao.

Alemania, Ecuador, Costa de Marfil y Curazao. Grupo F: Holanda, Japón, Túnez y Suecia.

Holanda, Japón, Túnez y Suecia. Grupo G: Bélgica, Irán, Egipto y Nueva Zelanda.

Bélgica, Irán, Egipto y Nueva Zelanda. Grupo H: España, Uruguay, Arabia Saudí y Cabo Verde.

España, Uruguay, Arabia Saudí y Cabo Verde. Grupo I: Francia, Senegal, Noruega y Bolivia.

Francia, Senegal, Noruega y Bolivia. Grupo J: Argentina, Austria, Argelia y Jordania.

Argentina, Austria, Argelia y Jordania. Grupo K: Portugal, Colombia, Uzbekistán y RD Congo.

Portugal, Colombia, Uzbekistán y RD Congo. Grupo L: Inglaterra, Croacia, Panamá y Ghana.

Los equipos favoritos para ganar el Mundial 2026

Las apuestas dicen que España es la favorita para ganar el Mundial 2026. Las principales casas establecen el siguiente orden de favoritos, que son: Francia, Inglaterra, Brasil, Argentina, Portugal, Alemania y Holanda.

Dónde ver el Mundial 2026 desde España

El Mundial 2026 se podrá ver en España a través de La 1 de RTVE y también en DAZN, la plataforma de streaming que retransmitirá los 104 partidos del campeonato del mundo. A través de Movistar también se podrá ver en el canal de DAZN. Todos los partidos de España se podrán ver íntegramente a través de la cadena pública, que también emitirá el mejor partido de la jornada hasta un total de 33 encuentros en todo el torneo.

Cómo es el nuevo formato del Mundial 2026

El Mundial 2026 estrena un nuevo formato de 48 selecciones que estarán repartidas en 12 grupos de cuatro participantes. Los dos primeros accederán directamente a la nueva eliminatoria de dieciseisavos de final y esta ronda también la jugarán los ocho mejores terceros de estos grupos. A partir de ahí, el torneo se desarrollará como en las últimas ediciones. En total se disputarán 104 partidos en Estados Unidos, México y Canadá. Consulta todo lo que debes saber sobre la guía del Mundial 2026.