Guía completa del Mundial 2026: fechas, equipos y todo lo que debes saber
Consulta la guía completa del Mundial 2026 y todo lo que debes saber sobre el torneo
Este 11 de junio y hasta el próximo 19 de julio se disputará el Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá. Por primera vez en la historia de la competición, en esta edición participarán un total de 48 selecciones que se dividirán en 12 grupos de cuatro equipos cada uno, clasificándose para la nueva eliminatoria de dieciseisavos de final los ocho mejores terceros. En total se disputarán 104 partidos en esta nueva Copa del Mundo de la FIFA. Consulta en este artículo la guía completa del Mundial 2026 y todo lo que debes saber.
Este 11 de junio arranca el Mundial 2026, que será el más novedoso de la historia de este torneo. La vigésimo tercera edición de la Copa del Mundo trae grandes novedades, ya que será la primera vez que se dispute en tres países diferentes y también se estrenará un nuevo formato compuesto por 48 selecciones que lucharán por levantar al cielo de Nueva York el preciado trofeo el próximo domingo 19 de julio. Argentina, Francia, España, Brasil y Portugal son las grandes candidatas al título.
Cuándo es el Mundial 2026
El Mundial 2026 arranca este 11 de junio con el partido que disputarán México y Paraguay en el Estadio Azteca de Ciudad de México. Este día se disputará un único partido y, a partir del domingo 12 de junio, se comenzarán a disputar los partidos de la fase de grupos y a desarrollarse el torneo en Estados Unidos, México y Canadá.
Las novedades del Mundial 2026 de la FIFA
Este Mundial 2026 será el más novedoso de la historia, ya que será la primera vez que se dispute en tres países y en que luchen por el título 48 selecciones, que también disputarán la nueva eliminatoria de dieciseisavos de final. En total se disputarán 104 partidos a lo largo de 40 días de competición.
La FIFA también ha anunciado nuevas reglas arbitrales para que el juego sea más fluido. Las novedades en el reglamento son las siguientes:
- Regla de los 5 segundos para los saques de puerta y de banda.
- 10 segundos para hacer un cambio.
- Un minuto de espera para los jugadores que abandonen el campo por atención médica.
- Cambios en los protocolos del VAR: podrá corregirse una segunda amarilla en expulsión, un caso de identidad equivocada o un saque de esquina incorrecto.
- Penalización para los jugadores que se tapen la boca.
- Tarjeta roja para los jugadores que abandonen el terreno de juego por una decisión arbitral.
- Pausas de hidratación en el minuto 22.
Calendario de la Copa del Mundo 2026
Este es el calendario del Mundial 2026 según las fases de la competición y la guía del Mundial 2026:
- Fase de grupos: 11 de junio – 27 de junio.
- Dieciseisavos de final: 28 de junio – viernes 3 de julio.
- Octavos de final: 4 de julio – 7 de julio.
- Cuartos de final: 9 de julio – 11 de julio.
- Semifinales: 14 y 15 de julio.
- Tercer y cuarto puesto: sábado 18 de julio.
- Final: domingo 19 de julio.
Todas las sedes del Mundial 2026
Estos son los 16 estadios que serán las sedes del Mundial 2026:
- Estadio Toronto
- Estadio BC Place Vancouver
- Estadio Azteca de Ciudad de México
- Estadio Guadalajara
- Estadio Monterrey
- Estadio Mercedes-Benz de Atlanta
- Estadio Gillette de Boston
- Estadio AT&T de Dallas
- Estadio NRG de Houston.
- Estadio Arrowhead de Kansas City
- Estadio SoFi de Los Ángeles
- Estadio Hard Rock de Miami
- Estadio MetLife de Nueva York
- Estadio Lincoln Financial Field de Filadelfia
- Estadio Bahía de San Francisco
- Estadio Lumen Field de Seattle
Países clasificados para el Mundial 2026
Estas son las 48 selecciones que participarán en el Mundial:
- Anfitrionas: Canadá, México, Estados Unidos.
- AFC: Australia, RI de Irán, Japón, Jordania, República de Corea, Catar, Arabia Saudí, Uzbekistán, Irak.
- CAF: Argelia, Cabo Verde, Costa de Marfil, Egipto, Ghana, Marruecos, Senegal, Sudáfrica, Túnez, RD Congo.
- CONCACAF: Curazao, Haití, Panamá.
- CONMEBOL: Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, Paraguay, Uruguay.
- OFC: Nueva Zelanda.
- UEFA: Austria, Bélgica, Bosnia y Herzegovina, Croacia, República Checa, Inglaterra, Francia, Alemania, Países Bajos, Noruega, Portugal, Escocia, España, Suecia, Suiza, Turquía.
Los grupos de la Copa del Mundo 2026
Estos son todos los grupos del Mundial:
- Grupo A: México, Corea del Sur, Sudáfrica y República Checa.
- Grupo B: Canadá, Suiza, Qatar y Bosnia.
- Grupo C: Brasil, Marruecos, Escocia y Haití.
- Grupo D: Estados Unidos, Australia, Paraguay y Turquía.
- Grupo E: Alemania, Ecuador, Costa de Marfil y Curazao.
- Grupo F: Holanda, Japón, Túnez y Suecia.
- Grupo G: Bélgica, Irán, Egipto y Nueva Zelanda.
- Grupo H: España, Uruguay, Arabia Saudí y Cabo Verde.
- Grupo I: Francia, Senegal, Noruega y Bolivia.
- Grupo J: Argentina, Austria, Argelia y Jordania.
- Grupo K: Portugal, Colombia, Uzbekistán y RD Congo.
- Grupo L: Inglaterra, Croacia, Panamá y Ghana.
Los equipos favoritos para ganar el Mundial 2026
Las apuestas dicen que España es la favorita para ganar el Mundial 2026. Las principales casas establecen el siguiente orden de favoritos, que son: Francia, Inglaterra, Brasil, Argentina, Portugal, Alemania y Holanda.
Dónde ver el Mundial 2026 desde España
El Mundial 2026 se podrá ver en España a través de La 1 de RTVE y también en DAZN, la plataforma de streaming que retransmitirá los 104 partidos del campeonato del mundo. A través de Movistar también se podrá ver en el canal de DAZN. Todos los partidos de España se podrán ver íntegramente a través de la cadena pública, que también emitirá el mejor partido de la jornada hasta un total de 33 encuentros en todo el torneo.
Cómo es el nuevo formato del Mundial 2026
El Mundial 2026 estrena un nuevo formato de 48 selecciones que estarán repartidas en 12 grupos de cuatro participantes. Los dos primeros accederán directamente a la nueva eliminatoria de dieciseisavos de final y esta ronda también la jugarán los ocho mejores terceros de estos grupos. A partir de ahí, el torneo se desarrollará como en las últimas ediciones. En total se disputarán 104 partidos en Estados Unidos, México y Canadá. Consulta todo lo que debes saber sobre la guía del Mundial 2026.