Uno de los hijos de Zidane irá al Mundial representando a ¡¡¡Argelia!!!

Desde abril de 2020, Luca Zidane decidió jugar con Argelia en lugar de la Francia de su padre, Zinedine Zidane. Una opción que tenía por su doble nacionalidad, que seis años más tarde le ha brindado la oportunidad de jugar su primer Mundial a sus 28 años. El portero del Granada recibió la llamada de la selección africana para la lista definitiva de la Copa del Mundo después de hacer méritos para gozar de la confianza de su seleccionador.

Desde hace años contaba para Argelia. Era el país de origen de su padre y eso le hizo poder optar a más opciones de jugar para un país. Su aparición en la última Copa África fue clave para que Luca Zidane haya entrado en los planes de Petković. Eso sí, hay que tener en cuenta que en la lista publicada aparecen 27 futbolistas, uno más de los que permite la FIFA. Aparecen cuatro porteros con Oussama Benboy, Melvin Mastil y Abdelatif Ramdane. Por lo que no se descarta que uno de ellos se quede fuera para cumplir con el reglamento.

En el resto de la lista aparecen otros nombres conocidos, como Riyad Mahrez, ex jugador del Manchester City y el Al Ahli desde 2023, Houssem Aouar, ex del Lyon y actualmente en el Al Ittihad. Una Argelia que buscará dar la sorpresa en el Grupo J, donde está emparejada con Argentina, Austria y Jordania.

Luca Zidane se formó en la cantera del Real Madrid y pasó por equipos españoles como Racing, Rayo, Eibar y ahora milita en el Granada desde 2024, donde se ha asentado como portero titular en Segunda División. Esta temporada sumó 27 partidos, donde encajó 33 goles y dejó 9 porterías a cero. En lo internacional, Luca Zidane jugó en las categorías inferiores de Francia hasta debutar en octubre con Argelia, donde ha disputado un total de 6 partidos oficiales. Su premio: su primer Mundial representando el país donde nació su padre y mentor, Zinedine Zidane.