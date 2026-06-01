Así es el nuevo Lamborghini: un descapotable extremo que alcanza los de 340 km/h y los 5 millones de euros
Hay coches rápidos, coches exclusivos y coches concebidos para convertirse en objeto de deseo antes incluso de tocar el asfalto. Y luego está el nuevo Lamborghini Fenomeno Roadster, una de esas creaciones capaces de paralizar internet con apenas unas imágenes oficiales. La firma italiana vuelve a jugar en esa liga en la que el diseño parece salido de una película de ciencia ficción y la producción es tan limitada que resulta prácticamente imposible cruzarse con uno fuera de un museo privado o una colección multimillonaria. Con sólo 15 unidades para todo el mundo, este descapotable híbrido de 1.080 CV no sólo presume de cifras escandalosas; también representa el lado más teatral, extremo y emocional de Lamborghini. Un automóvil pensado para coleccionistas obsesionados con la exclusividad, pero también para demostrar que el motor V12 todavía puede seguir rugiendo en plena era de electrificación.
Lamborghini no ha confirmado oficialmente el precio del Fenomeno Roadster, pero diferentes medios especializados sitúan su tarifa entre los 3 y los 5 millones de euros.