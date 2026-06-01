Así es el nuevo Lamborghini: un descapotable extremo que alcanza los de 340 km/h y los 5 millones de euros

Lamborghini Fenomeno Roadster nace como la versión descapotable del Fenomeno Coupé presentado anteriormente, aunque la marca italiana ha querido llevar todavía más lejos el concepto de rareza. Si el coupé ya estaba limitado a 29 unidades, el Roadster reduce la cifra prácticamente a la mitad. Sólo existirán 15 ejemplares en todo el planeta.

Y eso, en el universo Lamborghini, significa entrar directamente en el club de modelos legendarios como el Reventón, el Veneno o el Centenario. Coches que no sólo sirven para conducir, sino para construir mito alrededor de la marca. Porque Lamborghini entiende muy bien algo: sus clientes más exclusivos no compran únicamente prestaciones, compran piezas irrepetibles.

El Fenomeno Roadster forma parte de la familia Few-Off, esa división donde la firma italiana experimenta sin límites con diseño, aerodinámica y tecnología. El resultado es un automóvil que parece concebido para exagerarlo absolutamente todo. Más ancho, más agresivo y más radical visualmente que un Revuelto convencional, el Roadster transmite esa sensación de espectáculo permanente que Lamborghini lleva décadas perfeccionando.

Diseño de ciencia ficción a cielo abierto

A simple vista queda claro que el Fenomeno Roadster no busca discreción. La carrocería está repleta de superficies tensas, entradas de aire gigantescas y líneas afiladas que convierten al coche en una auténtica escultura rodante.

La ausencia de techo obligó a Lamborghini a rediseñar gran parte de la aerodinámica para mantener niveles similares de carga y estabilidad respecto al coupé. Por eso aparecen elementos como el deflector situado sobre el parabrisas, nuevas canalizaciones de aire o una cubierta transparente para el motor con formas hexagonales que deja completamente expuesto el corazón mecánico del coche.

El lenguaje visual gira alrededor de figuras hexagonales, un guiño clásico de Lamborghini reinterpretado aquí de manera todavía más exagerada. Las ópticas LED, las tomas de aire laterales, el difusor trasero o incluso las formas del vano motor siguen esa misma filosofía geométrica que convierte al coche en algo reconocible al instante.

Un V12 híbrido que supera los 1.000 CV

Bajo toda esa locura estética aparece uno de los elementos más importantes del coche: un motor V12 atmosférico de 6,5 litros combinado con tres motores eléctricos.

La potencia total alcanza los 1.080 CV, convirtiéndose en el descapotable más potente jamás fabricado por Lamborghini. El bloque térmico desarrolla 835 CV por sí solo, mientras que los motores eléctricos añaden ese extra instantáneo de aceleración brutal que define a los nuevos hiperdeportivos híbridos.ç

Las cifras son simplemente absurdas:

0 a 100 km/h en 2,4 segundos

Más de 340 km/h de velocidad punta

Tracción total

Caja de cambios de doble embrague

Pero más allá de los números, lo realmente importante es que Lamborghini sigue apostando por mantener vivo el V12 atmosférico. En una industria donde prácticamente todo se dirige hacia motores más pequeños o totalmente eléctricos, escuchar que una marca continúa desarrollando un doce cilindros capaz de girar a altísimas revoluciones tiene algo de resistencia romántica.

Y además, sin renunciar a la electrificación. El Fenomeno Roadster utiliza una batería de 7 kWh que ayuda tanto al rendimiento como a la eficiencia.

Tecnología inspirada en la aviación

Lamborghini también ha querido convertir este coche en un escaparate tecnológico. El chasis emplea una estructura monocasco completamente fabricada en fibra de carbono y materiales inspirados en la industria aeroespacial.

La marca asegura haber trabajado especialmente en mantener la rigidez estructural pese a eliminar el techo. Algo fundamental en un descapotable de este nivel. Para conseguirlo, se ha desarrollado una combinación específica de fibras largas y cortas de carbono junto a nuevos compuestos patentados.

El resultado es un coche extremadamente ligero y rígido, capaz de soportar toda la violencia mecánica de un conjunto de más de mil caballos sin comprometer el comportamiento dinámico.

Además, el sistema de frenos carbocerámicos CCM-R Plus permite utilizar pastillas derivadas de competición, mientras que los neumáticos Bridgestone Potenza desarrollados específicamente para este modelo intentan domesticar semejante despliegue de potencia.

Un interior pensado como una nave espacial

Por dentro, el Fenomeno Roadster sigue exactamente la misma filosofía exagerada del exterior. Fibra de carbono prácticamente por todas partes, tapicerías técnicas Dinamica Corsatex y el material Carbon Skin patentado por Lamborghini convierten el habitáculo en algo futurista y agresivo.

Las pantallas digitales dominan el salpicadero con gráficos hexagonales y mandos inspirados en la aviación militar. Todo transmite esa sensación de cabina de combate que Lamborghini lleva años utilizando como sello de identidad.