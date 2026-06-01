Así es la mansión de 6,5 millones que ha puesto a la venta Selena Gómez en Los Ángeles: 6 dormitorios con baño, cine, spa, bodega y piscina con cascada

Selena Gomez ha decidido desprenderse de una de sus propiedades más llamativas en la zona de Los Ángeles, una residencia situada en el exclusivo barrio de Encino que ha salido al mercado por aproximadamente 6.5 millones de dólares.

La operación marca un nuevo giro en la situación inmobiliaria de la artista, que en los últimos años ha ido reconfigurando su patrimonio en función de su situación personal y profesional.

La propiedad, adquirida en 2020, se encuentra dentro de una finca de gran tamaño y destaca tanto por su amplitud como por el nivel de privacidad que ofrece. Con más de 1.000 metros cuadrados construidos distribuidos en varias alturas, la vivienda combina elementos clásicos de la arquitectura californiana con un diseño contemporáneo orientado al confort y al disfrute de sus espacios interiores y exteriores.

¿Cómo es la mansión por dentro?

En el interior, la mansión presenta una distribución amplia y funcional, con seis dormitorios que incluyen baño privado en cada una de las estancias principales. Esta configuración permite una independencia total en cada habitación, algo habitual en residencias de alto nivel en Los Ángeles, donde la privacidad es un valor esencial.

Las zonas comunes están diseñadas para favorecer la entrada de luz natural gracias a grandes ventanales que conectan visualmente el interior con el entorno ajardinado. Esta sensación de apertura se refuerza con techos altos y una paleta de materiales cálidos que aportan equilibrio entre lujo y comodidad.

La cocina, uno de los espacios más cuidados, apuesta por un estilo elegante con acabados en tonos claros y detalles en ladrillo blanco que aportan personalidad sin recargar el ambiente.

A todo ello se suman varias estancias dedicadas al ocio y al bienestar, que refuerzan el carácter de residencia completa. Entre ellas se incluyen una sala de cine privada, gimnasio totalmente equipado, zona de spa con sauna, una bodega para vinos y una sala de música concebida como espacio creativo.

Jardines, naturaleza y privacidad

El exterior de la mansión es uno de sus principales atractivos y refuerza la idea de refugio urbano dentro de una de las ciudades más activas del mundo. El terreno incluye una piscina con cascada integrada, diseñada como elemento central del área de ocio al aire libre.

Alrededor de la piscina se distribuyen zonas de descanso con hamacas, pensadas para disfrutar del clima cálido de California en un entorno de absoluta privacidad. Los jardines, amplios y cuidadosamente diseñados, rodean la vivienda y crean una sensación de aislamiento natural respecto al entorno urbano.

La propiedad también cuenta con porches cubiertos que permiten disfrutar del exterior durante todo el año, así como una zona de barbacoa preparada para reuniones sociales. Este espacio está concebido para albergar encuentros informales, cenas o celebraciones en un ambiente relajado pero exclusivo, algo muy valorado en este tipo de propiedades de alto nivel.

Una decisión muy importante

La decisión de poner la casa en venta llega después de varios años en manos de Selena Gomez, quien la adquirió en marzo de 2020 por aproximadamente 4.9 millones de dólares. La diferencia entre el precio de compra y el de venta actual supone una revalorización considerable, con un beneficio estimado de alrededor de 1.5 millones de dólares, lo que refleja el aumento del valor de este tipo de propiedades en zonas exclusivas de la ciudad.

En el momento de la adquisición, la artista se encontraba en una etapa vital distinta, marcada por la soltería y un ritmo de vida centrado en su carrera musical y audiovisual. Con el paso del tiempo, su situación personal ha evolucionado, especialmente desde el inicio de su relación con el productor y compositor Benny Blanco, con quien comparte actualmente su vida.

Esta nueva etapa en pareja ha influido en la reorganización de su patrimonio inmobiliario, ya que ambos residen ahora en otra propiedad de mayor tamaño. La venta de la casa de Encino encaja, por tanto, en un proceso de transición hacia un estilo de vida diferente, más adaptado a sus necesidades actuales.

Un nuevo hogar en Beverly Hills

Tras esta operación, la pareja ha fijado su residencia en una vivienda situada en Beverly Hills, una de las zonas más exclusivas de Los Ángeles. Esta nueva propiedad destaca por su elevado valor, que rondaría los 35 millones de dólares, lo que la sitúa entre las adquisiciones residenciales más destacadas del área en los últimos años.

La finca incluye una casa principal de grandes dimensiones acompañada por dos viviendas independientes para invitados. Esta distribución permite mantener una privacidad total tanto para los propietarios como para sus visitantes, un aspecto especialmente relevante en el entorno de celebridades internacionales.

El conjunto arquitectónico está diseñado para ofrecer comodidad, seguridad y discreción, tres factores clave en este tipo de residencias de alto nivel. Además, la amplitud del terreno permite combinar espacios de convivencia con áreas totalmente separadas, creando una estructura residencial flexible y adaptada a un estilo de vida sofisticado.