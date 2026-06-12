Samantha Vallejo-Nájera y su hijo en Telecinco: «Tuvimos la suerte de que el Papa vio a un niño con síndrome de Down y se paró»

Samantha Vallejo-Nájera y su hijo, Patrick Aznar, conocido cariñosamente por todos como Roscón, han estado en ¡De viernes! para sincerarse sobre muchas cuestiones. Entre ellas, y como no podía ser de otra manera, han hablado de lo que han vivido en los últimos días, después del emocionante encuentro que el joven de 18 años tuvo con el Papa León XIV en el Santiago Bernabéu de Madrid, donde tuvo la oportunidad de saludarle y, además, entregarle un regalo muy especial.

Fue una de las escenas más virales de la visita del Papa León XIV a España. Sucedió durante el acto que se celebró en el Santiago Bernabéu cuando el Santo Padre vio a Roscón, pidió que pararan el coche y habló con el joven, quien le dio un dibujo al Pontífice.

Roscón, nacido con síndrome de Down, ha entrado al plató de ¡De viernes! completamente eufórico, saludando a todos los colaboradores e incluso bailando. Eso sí, su madre ha intentado controlarle en alguna ocasión.

El joven ha tenido una semana intensa, no solo por lo sucedido con León XIV, sino porque ha ido a uno de los conciertos de Bad Bunny en Madrid. Roscón también se ha mostrado feliz por haber visto a David Bustamante en el acto de Bernabéu e incluso se ha lanzado a cantar uno de sus temas.

Tras ver el vídeo de su momento junto al Papa, el hijo de Samantha Vallejo-Nágera se ha emocionado y ha dicho: «¡Esoy feliz!». Roscón ha confesado que el Santo Padre le regaló un rosario. «Lo tiene mi padre porque me quiere, pero mi madre no», dijo el joven entre risas para tomarle el pelo a su progenitora. «Está todo el día chinchándome, pero yo sé que me quiere mucho», ha confesado la ex jueza de MasterChef.

Roscón, hijo de Samantha Vallejo-Nágera, recuerda el emocionante momento que vivió junto al Papa León XIV: “Estoy muy emocionado”. 🪩 #DeViernes

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«No estaba nada organizado», ha aclarado Vallejo-Nágera, sobre el encuentro de su hijo con León XIV. «Le dieron (A Roscón) un cuadro pintado por una madre con una hija con síndrome de Down y le pusieron en primera fila. Tuvimos la suerte de que Papa vio a un niño con síndrome de Down y se paró». Otra vez, tras ver las imágenes, Roscón rompió a llorar en directo.