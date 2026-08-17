Hayden Panettiere podría haber muerto de «sobredosis» y según la policía no hay «indicios de violencia»

Hollywood sigue en estado de shock después de conocerse la muerte de la actriz Hayden Panettiere a los 36 años de edad. Aunque de momento no hay nada oficial, varios medios de comunicación estadounidenses han ido dando información sobre las posibles causas de la tragedia. También se ha filtrado una llamada al 911 de parte de un «conocido» de la protagonista de Héroes o Scream. Las primeras hipótesis apuntan a que la artista podría haber sufrido una sobredosis.

El propio padre de la actriz, Skip Panettiere, fue el encargado de sacar a la luz esta triste noticia a través de un comunicado: «Con profunda tristeza compartimos el trágico fallecimiento de nuestra querida Hayden. Era una luz increíble y una fuerza de la naturaleza que aportó un amor y una alegría inconmensurables a todos los que la conocían, así como a los millones de personas que la veían en la pantalla».

El padre de la actriz conocida por sus papeles en las series Héroes o Nashville,

ha pedido en el escrito mencionado (y difundido por un conocido medio estadounidense) privacidad y respeto para toda su familia en estos complicados momentos. Sin embargo, cabe destacar que fuentes policiales han confirmamdo que las autoridades atendieron un incidente relacionado con Hayden el pasado domingo, 16 de agosto.

Los detectives que llevan el caso han asegurado que ayer por la tarde respondieron a una llamada al 911 realizada por un «conocido» de Panettiere, quien la describió como «sin respuesta», según informa el Daily Mail.

Según la revista People, de acuerdo con las grabaciones de emergencia obtenidas por la revista, se escuchó a los funcionarios hablar de una «sobredosis» y un «paro cardíaco».

Tras las primeras investigaciones, la policía ha afirmado que «no había indicios iniciales de delito o violencia» y que las circunstancias de la muerte de Hayden «no parecen, al menos por ahora, sospechosas».

Reconoció sus adicciones

Recordemos que el pasado mes de mayo, la actriz lanzó al mundo sus memorias. This Is Me: A Reckoning es un libro donde se sinceró, como nunca antes, y habló de cómo fue para ella la depresión posparto, la maternidad, las adicciones y determinados momentos de su vida. Una serie de vivencias que ella quiso compartir con el mundo, pero nadie se imaginaría en ese momento que la vida de la artista estaba a punto de finalizar.