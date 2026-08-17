Muere a los 36 años Hayden Panettiere, la actriz de ‘Héroes’ y ‘Scream’

La industria cinematográfica se ha vestido de luto en las últimas horas tras conocerse el inesperado fallecimiento de la actriz Hayden Panettiere a los 36 años. Ha sido su padre, Skip Panettiere, el encargado de sacar a la luz esta triste noticia a través de un comunicado: «Con profunda tristeza compartimos el trágico fallecimiento de nuestra querida Hayden. Era una luz increíble y una fuerza de la naturaleza que aportó un amor y una alegría inconmensurables a todos los que la conocían, así como a los millones de personas que la veían en la pantalla», ha expresado.

Por el momento, se desconocen las causas de la muerte, y parece que así seguirá siendo con el paso de los próximos días. Y es que Skip ha pedido en el escrito mencionado (y difundido por un conocido medio estadounidense) privacidad y respeto para toda su familia en estos complicados momentos. Sin embargo, cabe destacar que fuentes policiales han confirmado que las autoridades atendieron un incidente relacionado con Hayden el pasado domingo, 16 de agosto. Es por ello por lo que, actualmente, hay una investigación en curso que, tal vez, pueda terminar aclarando los hechos.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Hayden Panettiere (@haydenpanettiere)

Su última publicación de Instagram tuvo lugar hace tan solo 2 semanas, donde compartió con todos sus seguidores una tierna fotografía junto a su amigo Randal Slavin, un conocido director y fotógrafo. Sin embargo, lo cierto es que la actriz no atravesaba por un buen momento. Y es que sus últimos años habían estado marcados por la repentina muerte de su hermano menor, Jansen Panettiere (también actor conocido por sus apariciones en Robots o The Walking Dead), a los 28 años. Según lo publicado por aquel entonces, la causa del fallecimiento fue la cardiopatía que sufría.

Por otro lado, es importante añadir que su carrera profesional tampoco se encontraba atravesando por un exitoso momento. Y es que desde 2023, fecha en la que participó en la sexta entrega de Scream, no se le había vuelto a conocer ningún proyecto.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Hayden Panettiere (@haydenpanettiere)

La carrera cinematográfica de Hayden Panettiere

Hayden Panettiere dio sus primeros pasos como actriz en 1994, cuando fue elegida para participar en la serie One Life to Live. Cuando cumplió nueve años, debutó en el mundo del doblaje para poner voz a la princesa Dot en Bichos: Una aventura en miniatura y cuatro años después fue contratada para participar en Titanes: La leyenda del titán, donde dio vida a la hija del entrenador asistente Bill Yoast. En 2026, consiguió un papel en la serie Héroes, el cual le abrió las puertas a otras oportunidades profesionales que le otorgaron una gran fama internacional, como la saga Scream. A estos proyectos hay que añadir muchos otros que tampoco han pasado desapercibidos en su trayectoria, como Nashville, Breed Apart, Ice Princess o Tiger Cruise.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Hayden Panettiere (@haydenpanettiere)

La tormentosa vida sentimental de la actriz

En cuanto a su faceta privada, Panettiere era madre de una niña de 12 años, nacida fruto de su relación con el exboxeador ucraniano Wladimir Klitschko. En 2018 su noviazgo terminó y la intérprete consideró que lo mejor era ceder la custodia total de la menor a su padre. Una decisión que ella misma ha explicado en numerosas entrevistas que le costó mucho llevar a cabo y que fue muy dolorosa. En ese mismo año, comenzó un romance con Brian Hickerson, el cual estuvo marcado por constantes altibajos y acusaciones de violencia doméstica. De hecho, Brian llegó a cumplir condena por agresión a la mencionada. En 2026, ambos fueron de nuevo relacionados, pero fuentes cercanas aseguraron que solamente eran amigos. Actualmente, se desconocía si Hayden era una mujer soltera.