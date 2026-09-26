Según los expertos en psicología, las personas que pueden mantener la calma cuando les provocan lo hacen porque han activado una pausa consciente de regulación emocional

Una crítica inesperada, un comentario con doble intención o una provocación pueden desencadenar una respuesta casi automática. Sin embargo, algunas personas consiguen no entrar inmediatamente en la discusión y se toman unos segundos antes de contestar. La psicología relaciona esta capacidad con distintos procesos de regulación emocional que permiten identificar lo que se está sintiendo, frenar el impulso inicial y escoger una respuesta más ajustada a la situación. No significa no sentir enfado, sino evitar que la emoción decida por completo qué hacer a continuación.

El espacio entre sentir y responder

La regulación emocional no consiste en eliminar las emociones desagradables ni en aparentar tranquilidad en todo momento. Se trata de influir en cómo experimentamos y expresamos aquello que sentimos para poder actuar de una manera adaptativa. Estudios recomiendan, precisamente ante el enfado, pensar antes de actuar y tratar de calmarse antes de responder.

Cuando alguien provoca a otra persona, puede producirse una cadena muy rápida, ya que aparece la interpretación de amenaza o ataque, aumenta la activación emocional y surge el impulso de contestar. Introducir una pausa permite interrumpir esa secuencia automática. Esa pausa puede consistir en respirar, guardar silencio unos segundos, pedir que la otra persona aclare lo que ha dicho o incluso aplazar la conversación si el nivel de tensión es demasiado elevado.

No significa que no se enfaden

Una de las claves está en no confundir calma con ausencia de emociones. Una persona puede sentirse molesta, ofendida o enfadada y, aun así, decidir no responder inmediatamente. La investigación sobre regulación emocional ha estudiado precisamente cómo determinadas estrategias pueden modificar la experiencia de la ira cuando una persona es provocada.

Entre esas estrategias aparece la reevaluación cognitiva, que consiste en modificar la interpretación que hacemos de una situación para reducir su impacto emocional. En estudios, las personas que utilizaban más esta estrategia mostraban menos enfado y emociones negativas durante situaciones diseñadas para provocar ira.

La importancia de no reaccionar en caliente

La evidencia disponible tampoco respalda la idea de que simplemente haya que aguantarse la rabia. Estudios advierten que expresar el enfado de manera explosiva puede aumentar la ira y la agresividad en lugar de solucionar el conflicto. Por eso, identificar qué desencadena la reacción y desarrollar estrategias para responder de otra forma puede resultar más útil que descargarla inmediatamente.

Por tanto, mantener la calma ante una provocación no debería interpretarse como una característica que unas personas tienen y otras no. La regulación emocional incluye habilidades que pueden desarrollarse mediante diferentes estrategias. Una pausa consciente, por ejemplo, permite observar qué está ocurriendo antes de actuar y recuperar cierta capacidad de elección.