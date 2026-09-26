La sabia reflexión de ‘El Principito’: «Como no existe ningún comerciante de amigos, los hombres ya no tienen amigos»

El Principito es conocido por ser una de las obras literarias más reconocidas y queridas del mundo. Antoine de Saint-Exupéry publicó en 1943 esta obra que ha servido como fuente de lecciones de todo tipo. Una de las grandes reflexiones que alberga este libro sobre la amistad nace de una idea sencilla: «Como no existe ningún comerciante de amigos, los hombres ya no tienen amigos».

Esta frase fue pronunciada durante el encuentro entre el protagonista y el zorro, siendo la cita completa: «Los hombres ya no tienen tiempo para conocer nada. Compran las cosas ya hechas a los comerciantes; pero como no existe ningún comerciante de amigos, los hombres ya no tienen amigos».

La reflexión de ‘El principito’ sobre la amistad

La amistad surge como un producto artesanal. A diferencia de los bienes materiales que compramos con el fin de usar, una amistad verdadera no se puede adquirir de golpe. Exige tiempo, paciencia y presencia. El zorro, durante la conversación, advierte que el ritmo de la vida adulta nos empuja a buscar la comodidad y lo inmediato. Al intentar aplicar la misma lógica con las amistades, de buscar las acciones rápidas, las personas terminan cayendo en la soledad y el aislamiento.

La clave de una amistad reside en el tiempo que se invierte en la otra persona, según el relato. Un amigo ‘se construye’ a través de la convivencia, la paciencia y el interés mutuo.

Aunque la obra fue publicada en 1943, la cita cobra más importancia hoy que en el momento de su publicación. En una era de redes sociales, es muy fácil acumular cientos, incluso miles de ‘amigos’ en tan solo un clic. Sin embargo, la mayoría de esos vínculos son superficiales.

En definitiva, la lección reside en el tiempo que es necesario para que una amistad madure con tiempo y paciencia hasta que se consolide como una amistad de calidad.