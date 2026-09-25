El Ayuntamiento de Madrid rechaza la oferta de Urbagestión: no se quedará la casa de Maricarmen

El Ayuntamiento de Madrid no podrá acoger la casa de Maricarmen en su programa Reviva al tener todavía vigente una hipoteca, según han confirmado fuentes conocedoras a OKDIARIO: «Tras analizar la propuesta se ha determinado la inviabilidad de la misma en los términos planteados, ya que la inclusión de la vivienda en el Programa ReViVa, no cumple los requisitos legales recogidos en las bases de dicho programa, ni en los otros programas de compra de vivienda»

Según ha podido confirmar este periódico, el Ayuntamiento de Madrid ha ofrecido a los representantes de Maricarmen el Servicio de Intermediación del Alquiler de EMVS Madrid. Dichos representantes han aceptado participar en una reunión el próximo lunes 28 de septiembre a las 16 horas con los propietarios de la vivienda y con la mediación de los profesionales de la empresa municipal.

«Esta propuesta de mediación mantiene la línea de apoyo que se está dando desde el Ayuntamiento de Madrid a Maricarmen desde que se conoció su situación. Siempre trabajando por una solución, el consistorio, a través de sus Servicios Sociales, ha prestado teleasistencia, ayuda a domicilio, terapia ocupacional, además de ofrecer un alojamiento alternativo en una residencia municipal sin coste alguno», explican desde el consistorio.

Además, el consistorio no podría asegurar sin saltarse la ley la intención final: devolver la casa a la anciana. Cabe destacar que son muchos los ciudadanos adheridos al programa que, por lista, deberían recibir una vivienda del Ayuntamiento antes que Maricarmen.

Por tanto, los de Almeida han tenido que rechazar la propuesta de la empresa que compró la casa de la vecina madrileña, Urbagestión Desarrollo e Inversión SL.

Este viernes los empresarios decidieron presentar una propuesta de urgencia: incorporar la vivienda de la calle Alcalde Sainz de Baranda, nº 46 al programa Reviva. Su objetivo era el de «coordinar con el Ayuntamiento, y en su caso, con otras administraciones, una solución» que permitiese a doña Maricarmen Abascal «volver a la vivienda con una alternativa habitacional estable y asequible».

La empresa se ponía «a disposición de la EMVS y de los Servicios Sociales municipales» para que la propuesta pudiera resolverse en el menor plazo posible. Sin embargo, el inmueble no cuenta con las condiciones adecuadas para ser acogido en este plan.

Una pyme «contra Goliat y sus medios»

Tras todo lo acontecido esta semana con el caso Maricarmen los empresarios, en conversación con OKDIARIO, han asegurado que se sienten «una pyme frente a Goliat y sus medios» y han defendido que no tratan «en ningún caso» de buscar protagónicos, sino defender el interés de esta pequeña empresa Madrileña y de quien trabajamos en la misma.

«Son para nosotros días complicados derivados una situación que ha convertido en un interesado debate político», han asegurado los empresarios: «La propuesta que hemos realizado en el día de hoy se realiza en este punto porque con el lanzamiento en marcha y durante el procedimiento de ejecución (que se ha prolongado durante 3 años), no hemos visto la posibilidad de alcanzar un acuerdo», confiesan.

De hecho, desde Urbagestión han cargado contra el sindicato de inquilinas e inquilinos, asegurando que han tenido «clara intencionalidad política en todo momento y ha procurado distorsionar y dinamitar todos los puentes para alcanzar un acuerdo sencillo y razonable».

«Sin la intervención de este sindicato, al cual han incorporado a la Sra. Abascal como afiliada, y sin la interesada intervención y distorsionadora de los letrados, se hubiera podido llegar a un acuerdo con la Sra. Abascal fácilmente», han llegado a asegurar a este medio.

«Llegados a un punto del desborde del Estado de Derecho y del marco legal del Derecho de Propiedad, con un evidente salto a intereses políticos a los que somos completamente ajenos, nos hemos visto en una situación impensable de aislamiento y desprotección», han rematado.