Naturhouse gana 4,7 millones en el primer semestre y anuncia un nuevo dividendo de 3 millones de euros

El Consejo de Administración de Naturhouse, compañía líder en nutrición y dietética, ha aprobado, en su sesión celebrada en el día de hoy, la distribución de un nuevo dividendo a cuenta por importe de 3 millones de euros, lo que supone una distribución de 0,05 euros brutos por acción.

El pago se efectuará el próximo día 6 de noviembre de 2026, que sumado a los 6 millones de euros ya distribuidos en el presente ejercicio 2026, consolida una rentabilidad del 6% anual. La Compañía ha logrado en el primer semestre del ejercicio unas ventas de 23,6 millones de euros.

El Ebitda alcanzó los 6,3 millones de euros y el beneficio neto se sitúa en 4,7 millones de euros. Estas cifras representan un margen Ebitda del 26,5% y un margen neto cercano al 20%, poniendo de manifiesto la fortaleza del modelo de negocio de Naturhouse y su capacidad para mantener unos elevados niveles de rentabilidad.

La compañía, que fundó y preside Félix Revuelta, mantiene una estructura operativa eficiente y una reducida necesidad de inversión, lo que le permite transformar una parte significativa de sus resultados en generación de caja y mantener una política de retribución al accionista de forma recurrente.

Durante el periodo, Naturhouse ha continuado avanzando en su estrategia de consolidación y desarrollo de sus principales mercados, manteniendo el foco en la eficiencia operativa, la rentabilidad y la generación de valor para sus accionistas.

Presente en 28 países, a través de una red de 1.201 centros, siendo España, Francia, Italia y Polonia sus mercados más relevantes, Naturhouse sigue avanzando hacia un modelo más eficiente, rentable y alineado con las nuevas tendencias del mercado.

Es la única Compañía de alimentos dietéticos que participa en todas las cadenas de valor, desde el desarrollo y la fabricación de sus productos, hasta la comercialización y asesoramiento al cliente.