Clasificación Europeo Sub-21: Finlandia 2-1 España

Frenazo en seco: Finlandia aplaza la clasificación de España Sub-21 al Europeo y acaba con el pleno de Gordo

La Rojita tropieza y buscará sellar el billete en las dos próximas jornadas

La Sub-21 había ganado hasta ahora todos los partidos desde que Gordo es su seleccionador

España Finlandia
Jon Martín lamenta una ocasión perdida. (EFE)

El viaje de la España sub-21 hasta Albania y Serbia, cuyo final intencionado era Finlandia, tiene otra parada añadida. San Marino. Ahí buscará sellar el billete al Europeo del próximo verano tras congelarse (2-1) ante una Finlandia que ya fue un hueso en la ida y que acecha el liderato. También se corta el pleno de David Gordo, que había ganado todos los partidos desde que se convirtió en seleccionador y sufre ahora el primer revés. España no se sube en el primer vuelo a Albania y Serbia; todavía quedan dos por despegar ante San Marino y Rumanía.

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