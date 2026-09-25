Frenazo en seco: Finlandia aplaza la clasificación de España Sub-21 al Europeo y acaba con el pleno de Gordo

El viaje de la España sub-21 hasta Albania y Serbia, cuyo final intencionado era Finlandia, tiene otra parada añadida. San Marino. Ahí buscará sellar el billete al Europeo del próximo verano tras congelarse (2-1) ante una Finlandia que ya fue un hueso en la ida y que acecha el liderato. También se corta el pleno de David Gordo, que había ganado todos los partidos desde que se convirtió en seleccionador y sufre ahora el primer revés. España no se sube en el primer vuelo a Albania y Serbia; todavía quedan dos por despegar ante San Marino y Rumanía.