El City se enfrenta a una expulsión de la Premier y a la retirada de títulos de Guardiola tras ser declarado culpable

Al Manchester City le aguarda un castigo sin precedentes en la Premier League. El conjunto citizen ha sido encontrado culpable de 114 de los 115 casos de incumplimiento del fair play financiero de los que se le acusaba. Las normas de la competición británica no especifican qué penalización, ni el grado de la misma, recaerá sobre el Manchester City tras esta decisión, pero los posibles castigos abarcan desde una multa económica a sanciones deportivas que incluyen deducción de puntos, retirada de títulos e, incluso, una expulsión de la Premier League.

Los precedentes de las sanciones a Everton y Nottingham Forest no invitan al optimismo en el bando skyblue de Manchester. Ambos clubes perdieron ocho y cuatro puntos, respectivamente, por incumplimientos menores del fair play financiero. El conjunto de Liverpool fue sancionado hasta en dos ocasiones. Primero, al inicio de la temporada 2023/24, con diez puntos. La deducción se redujo a seis, pero, meses después, la Premier League castigó al Everton con dos puntos adicionales.

El motivo fue el incumplimiento de los límites económicos que marca la competición en las temporadas 2021/22 y 2022/23. Aquí es donde emergen los problemas para el Manchester City. Los 115 casos que enfrentaba el conjunto citizen y de los que, de acuerdo con la información de The Athletic, ha sido encontrado culpable de 114; abarcan 14 años. La Premier League acusó en 2023 al Manchester City de no proporcionar la información financiera requerida entre las temporadas 2009/10 y 2017/18, además de incumplir las respectivas normas de fair play financiero de UEFA (2009-2018) y la propia competición inglesa (2015-2018) y de no cooperar en las investigaciones de la liga entre diciembre de 2018 y febrero de 2023.

La deducción de puntos amenaza los títulos de Guardiola

La comparación con la gravedad y la cantidad de casos que enfrentaron Everton y Nottingham Forest hace aventurar una dura sanción para el Manchester City por parte de la Premier League. Respecto a los posibles castigos deportivos, el único aplicado hasta la fecha ha sido la deducción de puntos. Esta penalización, que sufrieron tanto Everton como Nottingham Forest en la temporada 2023/24, también puede aplicarse de forma retroactiva.

En este caso, el Manchester City podría perder algunos de sus títulos nacionales conquistados entre 2009 y 2023. Un periodo en el que el conjunto skyblue conquistó en siete ocasiones la Premier League (2012, 2014, 2018, 2019, 2021, 2022 y 2023) y otros 12 títulos entre FA Cup, Copa de la Liga y Community Shield. Cinco de los campeonatos ligueros y ocho de los títulos en otras competiciones nacionales se ganaron con Pep Guardiola como entrenador durante este periodo susceptible de sanción.

El técnico de Santpedor dejó el Manchester City a la conclusión de la pasada temporada, antes de que se conociera el veredicto de la Comisión Independiente que ha declarado culpable al club de 114 de los 115 cargos que enfrentaba. Ahora, 16 de los 20 títulos conquistados por Guardiola en en el club inglés corren el riesgo de ser retirados. El ex futbolista, tras su marcha del Manchester City, no enfrentará la más que probable deducción de puntos en esta temporada 2026/27. Un castigo que supondría un duro revés para el equipo skyblue, ahora dirigido por Enzo Maresca, en la lucha por una Premier League que lidera en solitario tras cinco jornadas.