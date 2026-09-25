España choca con el liderazgo de República Checa y se despide de la Billie Jean King Cup

En semifinales acaba el sueño de España, que había alcanzado la antesala de la final por primera vez en 18 años, pero no pudo con la jerarquía de una República Checa con aspiraciones de levantar la copa. Ha superado las eliminatorias con suficiencia. Pasó por encima del Reino Unido primero y aplacó el orgullo de España en dos actos. Primero Muchova (7-5, 6-4) el de Jessica Bouzas y, posteriormente, Noskova hizo lo propio (7-6, 6-2) con Bucsa. El orden venció a la ilusión.

Nada se puede reprochar a esta España, que llegó hasta donde alcanzó. Ni más ni menos. «Me quedo con la lucha y la entrega de mis jugadoras, y con que no hemos bajado los brazos. Hemos estado cerquita en el primer set de los dos partidos, pero luego nos ha costado un poquito más. Cerquita y a la vez lejos porque no hemos podido arañar ningún set, pero sabíamos del nivel de las rivales… pueden fallar, pero en los momentos importantes siempre están y hoy han sido superiores», ha reconocido la capitana Carla Suárez.

Competía España con un equipo apoyado por la fuerza colectiva, sin una primera espada que se enfrente de tú a tú con las primeras potenciales. Le dio para superar a una Kazajistán sin Rybakina en nómina, la flamante nueva número uno del mundo. Sin embargo, la fuerza del grupo no le dio ante la poderosa República Checa. Se acaba el sueño de la Armada, que llegó a semifinales 18 años después. En 2008 alcanzaron la final tras derrotar a China, pero claudicaron en la final.

En aquella ocasión, la actual capitana formaba parte del equipo. «Ahora nos vamos con un sabor amargo, pero la valoración tiene que ser positiva. Se ganó la eliminatoria de abril fuera de casa y dieciocho años después hemos podido llegar a una semifinal. Es un pasito adelante que hemos dado, pero nuestro objetivo sigue siendo jugar una final y poder ganar este campeonato más pronto que tarde, y seguiremos trabajando para que eso ocurra», expresó.