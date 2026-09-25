Qué día empieza la ACB: dónde ver por televisión todos los partidos y fechas clave de la Liga Endesa

Tres meses después de que Valencia Basket se coronara como campeón de la última Liga Endesa, vuelve la competición doméstica por excelencia del baloncesto español. La ACB dio el pistoletazo de salida el pasado fin de semana con la disputa de la Supercopa Endesa, que proclamó ganador ante su público al Joventut de Badalona. Este torneo acostumbra a iniciar los compromisos oficiales del baloncesto español cada curso, aunque esta temporada ha compartido protagonismo con la nueva Supercopa de la Euroliga.

La competición continental ha comenzado su liga regular esta semana, con Real Madrid, Valencia Basket, FC Barcelona y Baskonia como representantes de la ACB. Los cuatro clubes debutaron en las dos Supercopas, con el club madrileño levantando la Supercopa de la Euroliga tras derrotar en la final a Olympiacos. El resto de equipos de la Liga Endesa, un total de 13 al excluir también al Joventut, debutarán este curso en la primera jornada de la Liga Endesa.

Cuándo empieza la Liga Endesa

La Liga Endesa inicia su calendario el último fin de semana de septiembre. El torneo doméstico da el pistoletazo de salida con un duelo entre Surne Bilbao Basket y Kids&Us Manresa que se disputa a las 18:00 horas del sábado 26 de septiembre en el Bilbao Arena. Después, será el turno de MoraBanc Andorra y Monbus Obradorio (19:30 horas) y FC Barcelona y Leyma Coruña (21:00 horas) para cerrar el primer día de competición.

El domingo se juegan los seis partidos que restan de la primera jornada de la ACB. Entre ellos, destaca el regreso ante su público del vigente campeón, un Valencia Basket que recibe en el Roig Arena (18:00 horas) a iLerna Lleida. Real Madrid y Unicaja, dos de los clásicos de la Liga Endesa, cierran la primera jornada liguera con un duelo, a partir de las 19:00 horas, en el Movistar Arena.

Cómo ver por TV los partidos de la ACB en España

La temporada 2026/27 de la Liga Endesa contará con un amplio repertorio de canales de televisión y plataformas para seguir los partidos en directo en España. Todos los encuentros podrán verse en la plataforma DAZN, cuyos canales están incluidos también en diferentes paquetes de las operadoras Movistar, Orange y Vodafone. La tercera opción para ver la ACB en España son las televisiones autonómicas.

La catalana TV3 ofrece un partido por jornada en abierto, siempre los domingos por la mañana y, habitualmente, de uno de los cuatro equipos catalanes de la competición. El contenido también está disponible en su plataforma online 3cat. También en horario matinal de domingo, la gallega TVG emite un encuentro en abierto por jornada. Por parte de Aragón TV, televisará 10 de los 34 partidos de Casademont Zaragoza. Misma cantidad de encuentros que ofrece la televisión vasca EITB, que dará 10 encuentros, con especial foco en Baskonia y Surne Bilbao Basket.

Calendario y fechas clave de la Liga Endesa

El calendario de la Liga Endesa inicia este sábado 26 de septiembre. Estas son algunas de las fechas clave de la competición: