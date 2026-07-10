Surrealismo culé: el fichaje estrella del Barça le da la espalda al club y paga su cláusula para salir

El verano catastrófico en el Barcelona tiene un nuevo capítulo de terror. El surrealismo en el equipo de baloncesto culé no se detiene y en las últimas horas se le ha escapado su gran fichaje para la próxima temporada. Moses Wright, que había firmado con el Barça hace unas semanas, ha roto su contrato pagando su cláusula de rescisión para abandonar un club que ni siquiera anunció su llegada.

Wright, uno de los mejores pívots de la pasada Euroliga, cambiaba a sus 27 años el Zalgiris Kaunas por el Barcelona. Los azulgrana lograban un fichaje de campanillas. Sin embargo, como pasó recientemente con otros dos jugadores consolidados en la élite como Isaac Bonga y Timothé Luwawu-Cabarrot, quienes pusieron rumbo al Panathinaikos y al Real Madrid respectivamente, el estadounidense se ha convertido en su tercera incorporación frustrada.

Su caso es mucho más llamativo, ya que, tras comprometerse con el Barcelona, en cuestión de días rompe su acuerdo y se marcha a otro club de la Euroliga, concretamente al Olimpia Milán, como apuntan las últimas informaciones. La fuga de Moses Wright es la enésima situación atípica a la que el Barça se ha enfrentado a lo largo de un verano en el que aún no ha cerrado a su nuevo entrenador ni tiene definida su cúpula directiva y, lo peor de todo, sólo dispone de cinco jugadores en plantilla.

Juan Núñez, Darío Brizuela, Kevin Punter, Joel Parra y Toko Shengelia es el único quinteto que a día de hoy podría presentar en cancha el Barcelona, aunque es de esperar que el resto de fichajes que tiene cerrados no se le vayan a escapar: Josh Nebo, Olivier Nkamhoua, Justin Robinson, Agustín Ubal y Umoja Gibson.

Caos institucional en el Barça

En el Barça, desde la salida de Juan Carlos Navarro como director general, existe una vacante que incluso ha generado que dentro del propio club desconozcan quién es el responsable de tomar las principales decisiones. Ahora mismo, a nivel institucional, esa figura es la de Xavier O’Callaghan, aunque el legendario ex jugador de balonmano azulgrana también desempeña esa función en otras tres secciones.

Balonmano, baloncesto, hockey y fútbol sala es demasiado para un sólo directivo, de ahí que de un tiempo a esta parte Mario Bruno Fernández, ex baloncestista del Barça, sea quien se ha cargado el peso a las espaldas en cuanto a la labor de fichajes, salidas o rescisiones de contratos. El desconcierto que provoca esta situación, como decimos, no sólo afecta a la zona noble del club, también a la cancha.