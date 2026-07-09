Chuma Okeke se queda en el Real Madrid de cara a la próxima temporada. Pedro Martínez quiere que el ala-pívot estadounidense forme parte de su plantilla al considerarlo un jugador que encaja en su estilo de juego. Su condición de extracomunitario era un impedimento, pero ambas partes han decidido que continúe en el equipo blanco. Tiene contrato hasta el año 2027, aunque había una fecha de corte opcional que finalmente no se ha ejecutado.

Okeke es estadounidense, pero hace unos meses estuvo cerca de obtener el pasaporte nigeriano gracias a su padre. Al no haberse validado los documentos, sigue siendo extracomunitario y eso motivaba en un principio su salida del Real Madrid. Que llegue esa nacionalidad nigeriana y, por tanto, que cuente como cotonú en la ACB es una posibilidad remota.

Okeke tendrá la oportunidad de demostrar ese jugador físico y polivalente en la posición de ‘4’ que tanto demanda a día de hoy el baloncesto europeo. Sin Trey Lyles y con Gaby Deck posiblemente contando como europeo tras obtener la nacionalidad española, Chuma subirá un escalón en cuanto a importancia en el equipo al ser, de momento, el único extracomunitario. Eso sí, el Real Madrid se prepara para tener otro más y así no tener que dejar uno fuera en partidos de la ACB.